مع بدء العشر الأواخر من رمضان: 4000 معتكف في الحرمين الشريفين

البوابة - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية لاستقبال 4000 مُعتكف في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بدء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اعتبارًا من بعد مغرب الثلاثاء.

وكشفت الرئاسة أن الخطة التشغيلية والاستعدادات التي تمت لاستقبال المعتكفين والمعتكفات جاءت وفق معايير محددة بهدف الحفاظ على سلامتهم وسلامة الزوّار والمعتمرين والمصلين وإنجاح خطط الطوارئ لمواجهة جميع أنواع المخاطر الافتراضية.

الاعتكاف في المسجد الحرام

مع غروب شمس اليوم العشرين من رمضان المبارك، توجه نحو 1000 مُعتكف نحو قبو توسعة الملك فهد في الحرم المكي، وهو المكان المخصص للاعتكاف، وعدم السماح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام.

وقبل تسليم أماكن الاعتكاف، جرى استخراج تصاريح خاصة للمعتكفين من خلال الموقع الرسمي للرئاسة، للتأكد من جاهزية المواقع المخصصة لهم والخدمات المقدمة لهم مثل توزيع الخزائن المخصصة لهم، وتقديم وجبات السحور والإفطار وغيرها وسير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لهم.

وتلبية لاحتياجات المعتكفين والمعتكفات خلال أيام الاعتكاف، جرى توفير خدمات مساندة تتعلق بالأمور الصحية والتنظيمية وتوجيههم لعدم استغلال خزانات المصاحف لأغراض خاصة أو تعليق الملابس على الأعمدة والسلالم، والتفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن.

كما تم توجيه المعتكفين والمعتكفات بعدم النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، وتعليق أي ملصقات أو إعلانات داخل موقع الاعتكاف.

الاعتكاف في المسجد النبوي

أما في المسجد النبوي في المدينة المنورة، فقد جرى استقبال نحو 3000 معتكف سجلوا عبر تطبيق زائرون.

ما هو الاعتكاف

الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه.

الاعتكاف شرعًا: لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، وينتهي الاعتكاف بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والأفضل أن يكون الخروج صبيحة يوم العيد.

السعودية تستعد للعشر الأواخر من رمضان

تشهد المدينة المنورة ومكة المكرمة كثافة عددية ضخمة من المعتمرين والمصلين خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتم تخصيص خطة تشغيلية لتنظيم توافد المعتمرين والمصلين والزوار تشمل تنظيم وصولهم للمسجدين الحرام وعملية دخولها وخروجها وضمان عدم الجلوس في الممرات المؤدية إليها.