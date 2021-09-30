ياسمين عبد العزيز وصُورة جديدة لإبنتها من زواجها الأول.. نسخة طبق الأصل؟

شاركت الناقدة الكويتية صُورة لـ ابنة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابها في إنستغرام حيث يتابعها الجمهور.

صُورة ابنة ياسمين عبد العزيز لاقت تفاعل كبير من الجمهور بسبب الشبه الكبير بينهما وحتى أن مي العيدان علقت بـ "ماشاء الله نسخه منها"...أما الجمهور فكانت له أراء مختلفة منها "تخبل وتشبها".. وتابع آخر "سبحان الله بنتها شبه منى زكي كاانها بنتها"..وجاء في تعليق أحدهم "ما في اي شبه بس نفس زاوية التصوير"..

الظهور الأول لـ ياسمين عبد العزيز من بعد الوعكة الصحية!

يذكر أن ياسمين كانت قد عانت من وضع صحي حرج خلال الفترة الماضية بسبب تعرضها لخطأ طبي، وبعد أشهر قليلة من العلاج شاركت الممثلة الصُورة الأولى لها بعد تعافيها برفقة الأطباء الذين شكرتهم على مجهودهم.

مرض ياسمين عبد العزيز !

الممثلة المصرية كانت قد دخلت المستشفى من أجل الخضوع لعملية جراحية نتيجة إصابتها بتكيس المبايض، إلا أن الأطباء اضطروا خلال العملية لقص جزء من المعدة مما سبب صدمة لجسدها ودخلت في غيبوبة لعدة ساعات.

من بعدها بدأت مرحلة علاج ياسمين عبد العزيز والتي كانت في العناية المركزة لفترة جيدة قبل أن يتم تخريجها من المستشفى وتقرر السفر إلى سويسرا بطائرة طبية خاصة لإكمال مرحلة العلاج التي انتهت منها مؤخراً بنجاح وعادت إلى وطنها وعائلتها.

شقيق ياسمين عبد العزيز بدوره احتفل بخروجها من المستشفى بمنشور شاركه عبر حسابه في فيسبوك والذي جاء فيه "حمد الله على السلامة يا روحي.. نورتي مصر والدنيا كلها، ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يا رب".

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