شجون الهاجري تصدم الجميع بردها على انتقادات مي العيدان!

ردت الممثلة الكويتية شجون الهاجري على الإنتقادات اللاذعة التي تلقتها من الناقدة الكويتية مي العيدان بسبب المشهد الراقص من مسلسل ملاك الرحمة.

شجون الهاجري جاء في ردها المتداول من خلال أحد البرامج الفنية "والنعم فيها بس أنا ما شفت ولا سمعت شو قالت، بس اذا كان النقد جارح ما يعنيني أبداً أما إذا كان كلام نقد جميل ونقد أتعلم منه ويستاهل أسمعه على عيني وراسي"..

وتابعت شجون "مي عندها شهادة في النقد ويمكن هي شايفة اللي تقوله صح من بابها هي… أما بالنسبة للمشهد فهو من أصعب المشاهد والشخصيات الي قدمتها وما في ندم باللي قدمته"...

رد شجون الهاجري أثار إعجاب الجمهور والذي اعتبره صادماً لتوقعهم أن ترد بطريقة هجومية على الإنتقادات الغير مهنية، وكان من بين التعليقات المتداولة "ما شاءا لله عليها راقيه وسلوبه حلو وماعندها تكبر مثل الفنانات الباقية ردت بكل ادب واحترام سبحان من حط لها قبول في الارض شجون"...

وتابع آخر "محترمه وبعيدة عن المشاكل و المسلسل حلو وشجون تقمصت الشخصيه بجداره رغم صعوبتها".. وجاء في تعليق أحدهم "مي العيدان عندها شهادة فقلة الادب مو الانتقاد لانه عمره الانتقاد ما كان جارح و هي ما غير تمشي و تسب خلق الله و تجرح و المساكين ساكتين لها عشان عندها شهادة نقد".. وأضاف أحدهم "فعلاا الرقي والادب مو بالعمر ناس كبيره بالعم قمه بالانحطاط وناس صغيره بالعمر قمه بالادب والذوق"

انتقادات مي العيدان لـ شجون الهاجري !

يذكر أن الإنتقادات التي أطلقتها مي العيدان عبر صفحتها في انستقرام جاء فيها مقارنة بين أداء الراحلة سعاد حسني وشجون، وجاء في تعليقها تحديداً "فرق بين الثرى والثريا"...وعلقت في منشور أخر "اعتبروها أخوكم الصغير ولو انا مكانها ما أطلع بالشارع".

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