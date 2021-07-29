أحمد السالم يفعلها مجدداً ويشارك صُورة لجسده من بعد الغرامة المالية!

عاد مشهور السوشال ميديا أحمد السالم لإثارة الجدل من جديد بمشاركة صُورة جريئة له من بعد تلقيه غرامة مالية على صُورة مماثلة.

أحمد ظهر في الصُورة الجديدة والتي هي بالأحرى صُورة من فيديو يظهر انعكاس جسده على المرآة التي كانت مُغطاة بالبخار، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور جسده بشكل شبه واضح وهو عاري من المنطقة العلوية. الجمهور الذي تداول الصُورة علق بطريقة ساخرة حول أنه خائف من الغرامة مُجدداً لذلك لجأ إلى هذا الأسلوب، وكان من بين التعليقات المتداولة "مغروم بحالو و يسوي تجميل ما عندو مواهب ثانية يعرضها".

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع كانت قد أصدرت عقوبة لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وجاء في تصريح الهيئة أن المخالف وهو مقيم في المملكة العربية السعودية وتهمته عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة وذلك بتاريخ 10/ 5/ 2021، وبناءاً على ذلك وتم إيقاع عقوبة الغرامة عليه بواقع 10 آلاف ريال سعودي.

طلاق أحمد السالم وملكة كابلي

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.

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