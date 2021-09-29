نادين نسيب نجيم بظهور نادر إلى جانب والدتها التونسية!

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب والدتها والتي هي من أصول تونسية بظهور نادر.

الصُورة المتداولة خطفت أنظار الجمهور وعلق البعض أن هنالك شبه بينهما بين أكد الأغلب أن ملامحهما مختلفة عن بعضهما إلا أن ذلك لم يمنعهم من التغزل بوالدة نادين. الصُورة المتداولة كانت من احتفال الممثلة اللبنانية بعيد ميلاد ابنها جيوفاني وشاركت وقتها منشور جاء فيه:

" شب مميز وناجح وبصحة منيحة عقبال ما افرح فيك بعرسك وبنجاحك الله يعطيك ايام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها الكم ومستعدة اعمل ايا شي تأحميكم الله عطاني ياكم و ما في شي بيفرقني عنكم غير الموت".



بالحديث عن الحياة الفنية لـ نادين فتعيش حالياً نجاح مسلسلها الجديد "صالون زهرة" والذي يُعرض عبر منصة شاهد للأعمال المصُورة، أما عن قصة العمل فتدور بقالب رومانسي ولايت كوميدي مع تواجد عنصر الدراما ويسلط العمل الضوء حول علاقات الرجال والنساء كما أن هنالك جزء منه حول حادثة إنفجار مرفأ بيروت والذي يصيب ضرره صالون زهرة. وبالحديث عن إبطال العمل فيشارك إلى جانب نادين نسيب نجيم نخبة من الوجوه من بينهم طوني عيسى، معتصم النهار، لين غرة، رشا بلال وأنجو ريحان.

آخر ظهور لـ نادين نسيب نجيم !

الممثلة اللبنانية كانت قد تواجدت منذ أيام في حفل الموريكس دور حيث تلقت جائزة منهم، وتألقت يومها بفستان من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد والذي نال اعجاب الجمهور ونقاد الموضة.

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