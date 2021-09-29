رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور في صدمة من عمرها!

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلادها بحفل مفاجئ أقامه لها أصدقائها المقربين ومن بينهم شام الذهبي ابنة أصالة نصري.

رضوى كانت قد تفاجأت بكعكة الميلاد والتي تم تزيينها بأشهر عبارتها عن علاقة الرجل والمرأة والتي تطرحها من خلال برنامجها والتي كانت "بلوك.. بلوك ع الفيس وع الواتس وبلوك بكل مكان".

الجمهور بدوره كان في صدمة عمر الإعلامية المصرية والتي بلغت الـ 40 عاماً، وكان من بين التعليقات المتداولة "توقعتها أصغر صراحة مو باين عليها"... وتابع آخر "ما شاء الله العمر مجرد رقم عبالي ٢٥ سنة مش أكثر".. وجاء في تعليق أحدهم "ذي أربعين ماشاء الله. النسوان رافضة تكبر او ايش".

رضوى كانت قد تلقت تهنئة من شقيقها محمد الشربيني والتي جاء فيها "هي حبيبتي.. أختي..عمودي الفقري.. أمي.. رفيقتي.. صديقتي المفضلة كل شيء بالنسبة لي كل سنة وأنت طيبة".

وفاة والدة رضوى الشربيني !

يذكر أن رضوى كانت قد فُوجعت بوفاة والدتها منذ أشهر قريبة والسبب فيروس كورونا، وكانت طوال فترة حجزها في المستشفى تطلب من الجمهور الدعاء لها بعد تغريدات كان منها "أمى بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم"...

ومن بعد وفاتها شاركت منشور في عيد الأم والذي جاء فيه "أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش أيدك و أقولك انك أجدع ست و أحن و أطيب أم فىً الدنيا...أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تتدعيلى...أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله..كل سنه وكل أم طيبه...كل سنه و كل أم توفاها الله فىً الجنه"

للمزيد من قسم الترفيه:

نادين نسيب نجيم بظهور نادر إلى جانب والدتها التونسية!

شجون الهاجري تصدم الجميع بردها على انتقادات مي العيدان!

وسام حنا وتصريحات صادمة عن وجود الله والعلاقات الجنسية قبل الزواج!