إليسا في ورطة… والشعب العراقي يطردها من بلدهم!

ورطة جديدة وقعت فيها النجمة اللبنانية إليسا من بعد إعلان حفلها القادم في العراق وبالتحديد مدينة ألعاب سندباد.

مع إعلان إليسا لحفلها، تم تداول هاشتاق #عراقييون_يرفضون_غناء_اليسا_في_العراق بسبب تصريحاتها حول حزب الله ودعمها للعدو الصهيوني بعدة تغريدات خلال الفترة الماضية... وجاء في التغريدات والتي كانت ضد إليسا:

"اطلب من الجهات المسؤولة الغاء حفل هذه الصهيونية القذرة حتى لا تُدنس ارض المقدسات".. وتابع آخر "العراقيون يرفضون اليسا نصرة لفلسطين وتضحيات الشعب الفلسطيني والعراق سوف يقف دائما مع فلسطين ضد الكيان الصهيوني والمطبعين والمتخاذلين"..

وجاء في تغريدة أخرى "نحن العراقيون ضد غناء عبدة اسرائيل الذليلة إليسا على ارضنا ولا نسمح بغنائها في ايام الامام الحسين عليه السلام ويجب احترام مشاعرنا نحن الشيعة واحترام حزننا اذا انتم لا تهتمون ولاتحزنون على مصاب سبط رسول الله يجب ان تحترموا حزننا"..

وتابع أحد رواد السوشال ميديا حلوالموضوع بـ "#إليسا اكثر شخصية مكروهة عند الشعب العربي رفضها اهل #المغرب و #سوريا و #السعودية و حاليا #العراق منذ تم الاعلان عن حفلها في مدينة الملاهي رفع العراقيين هاشتاغ #عراقييون_يرفضون_غناء_اليسا_في_العراق"

نلاحظ أن مختلف الدول ترفض تواجد هذه الفنانة لإحياء حفلات بأراضيها وهذا ليس الا دليل قاطع على أنها مكروهة بشكل كبير ومرفوضة في هذا البلدان وأكيد وعي شعوبها..#عراقييون_يرفضون_غناء_اليسا_في_العراق



اللهم لا شماته — ＭＥＲＩＥＭ 💜 (@MeriemAbiRasNac) September 23, 2021

واضاف آخر في تغريدته المتداولة "نلاحظ أن مختلف الدول ترفض تواجد هذه الفنانة لإحياء حفلات بأراضيها وهذا ليس الا دليل قاطع على أنها مكروهة بشكل كبير ومرفوضة في هذا البلدان وأكيد وعي شعوبها"..

إليسا تدعم إسرائيل مُجدداً!

خلال اليومين السابقين كانت إليسا قد أبدت إعجابها واعادة مشاركة تغريدة لأحد معجبيها والذي تبين أنه من دولة المُحتل، واثار تصرف الفنانة اللبنانية هجوم الجمهور عليها بتعليقات مختلفة كان منها "هي هالنماذج اللي تأيد التطبيع لان شبيه الشيء منجذب اليه.. والعاقل يفهم"...من بعد الهجوم الذيدي عليها أزالت إليسا خاصية إعادة المشاركة على التغريدة.

""أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا"، هذا هو التصريح الذي كانت قد أطلقته إليسا منذ فترة جيدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وأثارت التغريدة وقتها هجوم وحملة لمقاطعتها ضمن اتهامات بالتطبيع مع العدو الصهيوني.

كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان. pic.twitter.com/osWrked77w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2021

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