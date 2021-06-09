أمل عباس بأول ظهور من بعد الخطأ الطبي...فقدت القدرة على المشي!

أطلت الممثلة العراقية المُقيمة في الكويت أمل عباس لأول مرة على الجمهور بعد خروجها من المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية.

الممثلة القديرة تحدث في البداية عن الخطأ الطبي الذي تعرضت له بعد أن أجرت عملية لصمام القلب، إلا أن نزيف حدث في النخاع الشوكي وأثناء محاولة إيقاف النزيف تضرر الحبل الشوكي مما سبب لها الشلل.

وتابعت أمل أن الأطباء لم يعطوها أي خبر جيد حول إمكانية عودتها للمشي مُجدداً إلا أن أملها بالله كبير وعلقت بـ "رح أمشي وفعلاً رح أمشي وأملي بالله كبير"!

أمل عباس تطلب مساعدة الجمهور!

يذكر أن عباس كانت قد ظهرت منذ 3 سنوات بفيديو تطلب فيه من جمهورها بعض المساعدات المالية من أجل إجراء عملية قسطرة في القلب، وناشدت عباس وقتها جمهورها وهي تبكي "جمهوري الكريم تكفون لا تقصرون معي.. أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون.. طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم".

بعدها بفترة أطلت الممثلة من خلال برنامج تلفزيوني وتحدثت عن عدم قدرتها على المشي وأنها في مرحلة العلاج. وكشفت وقتها أنه بعد عودتها من رحلة علاج في الهند ودخولها مستشفى الطب الطبيعي في الكويت، حيث أوضحت أنها عاجزة عن المشي منذ 8 أشهر...وجاء في التصريح تحديدا:

"حالياً أرقد في مستشفى الطب الطبيعي بالكويت، وما زلت أتلقى العلاج حتى أتمكن من المشي مجدداً، وذلك بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير الصمام، وعملية الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت لي بالشلل بعد العملية مباشرة….لا أستطيع المشي منذ ما يقارب 8 أشهر، وأتلقى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت منذ أربعة أشهر"..

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