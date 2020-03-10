أنغام لم تتطلق.. والجمهور يرد عن أصالة نصري!

ما يزال خبر طلاق الفنانة المصرية "أنغام" من زوجها الموزع الموسيقي "أحمد إبراهيم" يتصدر حديث السوشال ميديا ومواقع الأخبار الفنية.

الجديد هو وجود شائعات تفيد أن أنغام لم تتطلق من زوجها وإنما قامت بخلعه.

مما يفقدها جميع حقوق "أي تنازلت عن حقوقها المادية"، وإن دل على شيء فإنه يدل على غضب الفنانة الواضح من زوجها السابق.

أسباب الانفصال لا تزال مجهولة، ولكن الأكيد هو أن الموزع الموسيقى يقضي أيامه بعيداً عن أنغام في الأستديو الخاص به، ويظن البعض أنه بعد الرسالة التي وجهها لزوجته الأولى في عيد المرأة قد تعود المياه لمجاريها مع أم أولاده، لكن لا شيء واضح حتى الآن.

من جهة أخرى، شارك الجمهور فيديو للممثلة المصرية "عبلة كامل" وهي تعانق إحدى الفتيات من أحد مسلسلاتها وعلقوا عليها "أصالة وأنغام"، دلالة على علاقتهما التي انتهت بعد ما تزوجت أنغام زوج قريبة طارق العريان "زوج أصالة السابق" لتبدأ بعدها حرب بين الطرفين.



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