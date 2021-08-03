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بلوقر أجنبية تحظر محمد هنيدي بسبب غيرتها منه والشبه بينهما!

منشور 03 آب / أغسطس 2021 - 06:08
محمد هنيدي
محمد هنيدي

موقف طريف تعرض له النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي بعد أن تفاجأ بـ بلوقر أمريكية كانت قد قامت بحظره من دون سابق إنذار.

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الفتاة قامت بحظر محمد هنيدي بسبب الشبه الكبير بينهما وبالتحديد عن الشخصية التي أداها النجم الكوميدي في فيلم "جاءنا البيان التالي" والذي كان فيه لهنيدي متنكراً بشخصية فتاة. صُور هنيدي بالباروكة وصُور الفتاة نالت انتشار كبير بسبب الشبه بينهما وهو ما دفع هنيدي لمشاركتها عبر حسابه في انستقرام وارفاقها بتعليق "بعيدا عن الشبه بس ليه ادخل بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك يالااا ماهي الكيميا كدشه غدارة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الجمهور بدوره أرفق عدة تعليقات ساخرة كان منها "أكيد غارت منو لأنو أحلى منها"..وتابع آخر "الشبه بينهم مش طبيعي"..وجاء في تعليق أحدهم "كانهم توأم"...فيما رجح الأغلب أن هنيدي أجمل منها.

محمد هنيدي

قصة فيلم جاءنا البيان التالي من بطولة محمد هنيدي !

يتناول قصة نادر ذو الـ 25 عاماً والذي يحلم بأن يصبح مذيع تليفزيوني، وبالفعل يقدم أوراقه لاختبار المذيعين في إحدى القنوات الفضائية ويطلب من أسرته وأهل الشارع الدعاء له بالنجاح. يقابل نادر في الاختبار"عفت "والتي تحلم مثله بأن تكون مذيعة تلفزيونية وتبدأ علاقتهما من الوصلة الأولى كعلاقة شد وجذب.

محمد هنيدي

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 يرسب الاثنان (نادر وعفت) في اختبار المذيعين ولكنهما ينجحان كمحرري أخبار ويستمر "نادر" في محاولاته التي لا توصله الا لخطوة المراسل التلفزيوني وبالفعل يسافر لتغطية حرب الشيشان ولكنه يتوه في جبال الثلج  وأيضا يسافر للضفة الغربية لتغطية أحداث الانتفاضة ولكنه يشترك مع الشباب الفلسطيني في إلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي مما يتسبب في فصله من القناة، ولكن يتسبب أيضا في بداية إعجاب " عفت" بشخصيته الجريئة التي تعبر عن رأي الجماهير الحقيقي وينجح "نادر" في العودة لعمله، ويشترك مع "عفت" في أحد التقارير الإخبارية التي تعبر عن مشاكل الناس ولكن رئيس القناة يطلب منهما تغيير التقرير وتزييف رأى الناس حتى لا يصطدم بالحكومة.

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