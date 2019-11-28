إصابة نجل الفنان ماجد المصري ونقله للمستشفى..ووالده يطلب من الجمهور الدعاء له (فيديو)

تعرّض آدم نجل الفنان ماجد المصري لإصابة في قدمه نقل على إثرها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته، وكشف الفنان عن هذا الأمر من خلال حسابه على موقع إنستغرام وطالب متابعيه ومحبيه بالدعاء بالشفاء لابنه حتى يتخطى هذه الأزمة.

وظهر ماجد المصري في الفيديو الذي نشره عبر إنستغرام إلى جانب ابنه وهو في المستشفى بعدما تعرض لكسر في القدم، وعلق قائلًا: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل..برجاء الدعاء لآدم بالشفاء"، وقامت زوجته أيضًا بنشر صورة لابنها وعلقت عليها: "ألف سلامة عليك يا حبيب قلب ماما..قدر الله وما شاء فعل الحمدلله على أي حال".

وحرص الجمهور على مساندة ماجد المصري من خلال التعليقات والدعاء لابنه بالشفاء العاجل، إلى جانب دعم من قبل العديد من نجوم الفن، مثل أصالة وروجينا وبدرية طلبة وبوسي وأحمد جمال وغيرهم.

على الصعيد الفني، شارك الفنان ماجد المصري في سباق رمضان الماضي لعام 2019 من خلال مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، وشارك معه أيضًا كل من حلا شيحة في اول عمل درامي لها بعد عودتها للفن، ومنى عبد الغني وأحمد صيام وغيرهم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: