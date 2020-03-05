ابنة محمود ياسين تكشف تفاصيل محزنة عن مرض والدها: " لا يستطيع أن يتحرك"

قررت الفنانة رانيا محمود ياسين أن تحسم الجدل والشائعات مبكرًا حول الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، وحتى لا ينجر الجمهور وراء أي أخبار قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع، كشفت بنفسها عن تفاصيل مرض والدها الذي وصل لمرحلة متقدمة بحسب ما ذكرت.

وبحسب تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية، أفادت رانيا محمود ياسين أن والدها لا يستطيع التحرك حاليًا بسبب المرض، ولم يعد بإمكانه أن يمارس حياته الاجتماعية كما في السابق، وأكدت للجمهور أنه في حال حدوث أي طارئ سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر.

وكانت شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين قد كشفت أيضًا تفاصيل إضافية عن مرضه، حيث قالت: أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حاليًا من الزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".

الجدير بالذكر، أن الفنان محمود ياسين والذي يبلغ من العمر 79 عامًا، كانت آخر أعماله الفنية فيلم "جدو حبيبي" في 2012، ومنذ ذاك الحين غاب عن الأنظار بسبب المرض ولم يشارك في أي عمل جديد، واكتفى بالمسيرة الفنية الحافلة التي قدم من خلالها العديد من الأعمال المميزة والتي ستبقى في ذاكرة محبيه.

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