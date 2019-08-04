الأول بعد غياب 13 عامًا.. نجمة بوليوود شيلبا شيتي تعلن عن اسم فيلمها المنتظر

تعد شيلبا شيتي واحدة من أجمل ممثلات بوليوود، والتي على الرغم من اختفائها عن الشاشة الهندية منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها حافظت على شعبيتها، وخاصة بفضل اهتمامها باللياقة البدنية ومتابعة معجبيها بصور روتينها الرياضي.

ولكنها فاجأت معجبيها منذ فترة قريبة بإعلان عودتها إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب استمر 13 عامًا، وبعدما أثارت حماسة معجبيها بإعلان عودتها، أعلنت شيلبا حاليًا عن اسم فيلمها المُنتظر.

وبعد طول انتظار، كشفت مجلة "بينك فيلا" أن شيلبا شيتي ستلعب دورًا هامًا في فيلمها المنتظر Nikamma الذي سيكون من إخراج "صابر خان"، ومن المقرر إصداره في العام القادم.

ووفقا للتقارير، يتميز الفيلم بأجوائه الرومانسية التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، وستشارك شيلبا بطولته مع الممثل "أبهيمانيو داساني" والممثلة النيوزلندية " شيرلي سيتيا".

وفي منشور لها على إنستغرام، أكدت شيلبا الخبر وقالت: "نعم، هذا صحيح! فإجازتي التي دامت 13 عامًا انتهت".

وأعربت عن حماستها وأضافت: "أنا متحمسة للغاية للإعلان عن أن فيلمي الجديد هو Nikamma وسيكون من إخراج صابر خان وهؤلاء الممثلين الموهوبين أبهيمانيو داساني وشيرلي سيتيا، لم ينتهي التصوير بعد. ادعوا لي، وأشكركم كثيرًا على حبكم الدائم".

وفيما يتعلق بأعمالها السابقة، يُذكر أن أخر ظهور لشيلبا كان في عام 2007 في فيلم Apne، والذي شاركت بطولته مع النجوم "صني" و"بوبي ديول"، بالإضافة إلى "كاترينا كيف".

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