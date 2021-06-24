الموت يفجع ريم عبد الله!

فُجعت الممثلة السعودية ريم عبد الله بخبر وفاة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية لم يتم التطرق إلى تفاصيلها بتاتاً.

الخبر الحزين شاركته ريم بمنشور جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"...وتابعت بمنشور آخر "لبقاء لله، انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"!

#والد_ريم_عبدالله_في_ذمة_الله

إنتقل إلى جوار ربه والد الأستاذة ريم عبدالله نسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته لاتنسوه من دعواتكم pic.twitter.com/6TPSsYaKS6 — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) June 24, 2021

الجمهور بدوره تداول هاشتاق #والد_ريم_عبدالله_في_ذمه_الله ضمن تغريدات كان منها:

"الموت حق ولكن اوضاعنا الحق ماتلحق استغرب والله يحفظ والديني ووالديكم وش هالقلوب اللي فاضيه في مثل هالمصاب تغرد .. الا اذا الامر عادي او لزوم الشوو"....

وتابع آخر " انا لله وانا اليه رجعوان ولاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته والدينا وجميع امواتنا واموات المسلمين اجمعين ياكريم"



ريم عبد الله ضحية رامز جلال!

كانت ريم قد تصدرت الحديث خلال الموسم الرمضاني بسبب أحد المقاطع المتداولة الذي أظهرها وهي تتعرض للضرب بواسطة سلاح رامز للكرات المطاطية، وكان تركيز رامز على منطقة المؤخرة إلا أن ريم برغم الضربات لم تتأثر على عكس دينا الشربيني التي تركت اللعبة بعد أن تلقت ضربة واحد في نفس المكان.

وسخر الجمهور وقتها من ريم وعلق أنها ترتدي مؤخرة مطاطية أو أنها حقنت المنطقة بالمواد التجميلية لذلك لم تشعر بالضربات، ريم بدورها من بعد الهجوم أطلت بفيديو وأضحت ما حصل:

"مدرعمين بالتعليقات ما تحسين بالضرب..ترا الضرب عادي وآلامه محتملة جدا كلها كران مُلونة مو سلاح كلاشينكوف مش منطق أضل طول الحلقة أصرخ".

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