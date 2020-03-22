بدر خلف "قومي ارقصي وهزي خصرك".. فيديو مثير للجدل!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لخبير التجميل والمثير للجدل "بدر خلف" وهو يقدم نصيحة للفتيات في ما يتعلق بالحجر المنزلي الاجباري.

ونصح بدر خلف الفتيات بـ "قومي رقصي وهزي...بتحركين جسمك وتحرقين الدهون"، ثم قام بالرقص على أنغام أغنية الفنانة المصرية روبي "ليه بداري كده".

وأثار بدر الجدل كالعادة، وهاجمه رواد السوشال ميديا وإعتبروا أن ما يقوم به مستفز بينما دافع البعض عنه وأكد أن ما يقوم به مضحك ومسلي وهو ما نحتاجه الآن في ظل انتشار فيروس كورونا وإلزامنا بالحجر المنزلي.

يذكر أن بدر كان إعلامي تلفزيوني وهو من أصل إماراتي، وقد غادر بلده منذ مدة جيدة وهو يعيش في دولة أجنبية الآن.

واعتاد بدر على وصف الفتيات بالـ "كيكة" ودائماً ما يقدم نصائح لهن في مجال الجمال ولا يتردد في أن يجرب المنتجات التي يبيعها للفتيات في بوتيكه الخاص على نفسه قبل أن يعرضها للبيع.

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