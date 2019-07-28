من ديبيكا بادكون لكارينا كابور.. أفضل وأسوأ الإطلالات لنجمات بوليوود هذا الأسبوع

استعداد لإطلاق العديد من الافلام التي ستصدر قريبًا في سينما بوليوود، خرجت النجمات في عروض ترويجية لأفلامهم وهن ترتدين أزياء مختلفة حيث وفقت بعضهن في الاختيار واخريات فشلن في اختيار الإطلالة المناسبة.

بحسب ما نشرته مجلة " أنديان اكسبريس "، فإن العديد من النجمات قد خطفن الأنظار بإطلالتهن مثل ديبيكا بادكون وأخريات فشلن في ذلك مثل سوناكشي سينا، اليكِ قائمة باطلالات النجمات الناجحة وغير الناجحة هذا الأسبوع:

ديبيكا بادكون:

تالقت النجمة بإرتداء زي من مجموعة ألبرتا فيريتي، بقميص أبيض وجاكت وبنطال واسع باللون الوردي.

سوناكشي سينا :

ظهرت بفستان ميدي بنقشة الازهار بأكمام واسعة وحزام مختلف عن الفستان، وعلى الرغم من رواج هذه الموضة إلا أن مظهرها جاء مخيبًا للأنظار وكان من يمكنها إضفاء لمسات بسيطة عليه حتى يظهر أكثر رقة وجمالًا.

كريتي سانون:

أخفقت هذه النجمة في اختيارها لهذا الفستان الأزرق، من مجموعة شين آند بيكوك، فهذه الكشكشة والقماش الشفاف لم يبرز جمالها ولكن ما نجحت به في هذه الإطلالة هو وضع المكياج المناسب لكن الفستان بدا غريبًا وغير مفهوم.

كانجانا رانوت:

ارتدت النجمة فستانًا بدون أكمام باللون الفضي المعدني من العلامة التجارية " أبودي "، وبدت جميلة مع تسريحة شعرها على شكل كعكة وحذاء كعب عالِ من مجموعة توم فورد.

كارينا كابور خان:

تألقت كارينا بإرتداء بدلة سوداء أنيقة بكم واحد فقط من تصميم نيخيل ثامبي، وكان المظهر أنيقًا وبسيطًا مع مكياج وتسريحة شعر في غايه الرقة والجمال.

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