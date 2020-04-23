تطورات في قضية نجمة "التيك توك" حسام حنين: الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات" (تفاصيل)

ألقت الشرطة المصرية القبض على نجمة "التيك توك" حسام حنين والمشهورة في مصر باسم "هرم مصر الرابع" بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وذلك بسبب أحد الفيديوهات الخاصة بها والتي دعت من خلالها الفتيات إلى عرض أنفسهن من منازلهن مقابل عوائد مالية.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وستعلن النيابة العامة في بيان لها تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات وما وجه للمتهمة من اتهامات.

وفي بيان رسمي، ذكرت جامعة القاهرة سابقًا أنها أحالت الفتاة إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معها "لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية"، وقال محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة إن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي.

وكانت قد أثيرت الضجة خلال الأيام الماضية من قبل الإعلام المصري حول نجمة التيك توك حنين حسام بعد ظهورها في مقطع فيديو تستقطب فيه الفتيات للعمل على موقع للتعارف مقابل مبلغ مالي يبدأ من 36 دولارًا ويصل إلى 3,000 دولار، موضحة: "مش مطلوب منك غير إنك تظهري وجهك وتكوني جميلة وعمرك مش أقل من 18 سنة".

وعن طلبها انضمام 20 فتاة للبرنامج واتهامها بالدعوة للدعارة الرقمية قالت: "الفيديو عندما يتم اجتزائه سيفهم بطريقة خاطئة، وأنا طلبت 20 بنت محترمة ولسن عاريات، كما أنني لم أصرح يومًا أنني أجمل بنت وقصة هرم مصر لأنني في كلية آثار".

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