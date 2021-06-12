نانسي عجرم تنافس نفسها بـ مشكلتك الوحيدي...وهذا ما فعلته خلال أقل من 24 ساعة!

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ثاني أغاني ألبومها والتي حملت عنوان "مشكلتك الوحيدي" منذ حوالي الـ 24 ساعة.

الأغنية الرومانسية الدرامية لم يكن نجاحها عادياً، إذ أنها خلال عدة ساعات تصدرت اليوتيوب العالمي ضمن قائمة الأكثر مشاهدة كما أن هاشتاق الأغنية تصدر ترند تويتر بعد دقائق قليلة من طرحها عبر قناة نانسي عجرم الشخصية في يوتيوب ومن بعدها تصدرت القوائم الموسيقية مثل أنغامي ضمن قائمة الأكثر رواجاً.

نانسي مكتسحه الترند بكل الدول العربيه وهذه بعض منها 🔥🔥🔥#مشكلتك_الوحيدي .. نانسي ابدعت ابدعت ابدعت pic.twitter.com/Y6aHYOeyXZ — A . S (@Ahmed_saif_0) June 11, 2021

بعد اقل من 24 ساعة

اغنية #مشكلتك_الوحيدي تدخل قائمة الاكثر رواجا في العالم على يوتيوب

In less than 24 hours #Meshkeltak_Alwahidi is among music videos trending WORLDWIDE list on youtube @NancyAjram pic.twitter.com/YtmPBUlsax — Nour Douma (@NourDouma) June 12, 2021

نجاح الأغنية اللبنانية لم يتوقف على بلدها الأم بل تصدر تريند يوتويب وتويتر ضمن عدة بلدان عربية من بينها الأردن، اليمن، السعودية، مصر والعراق. العمل الجديد حمل تعاون عجرم مع الشاعر علي المولى، وألحان أيمن قميحة بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب باسم رزق.

نجاح نانسي لم يتوقف على أغنيتها الأخيرة بل لا زالت الأغنية التي أطلقتها منذ أسبوعين تقريباً والتي حملت عنوان "حبك بيقوى" تتواجد في ترند اليوتيوب ضمن مشاهدات تعدت الـ 7 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إستماع عبر تطبيق أنغامي للأعمال الموسيقية.

ألبوم نانسي عجرم !

يذكر أن نانسي عجرم بدأت الترويج لألبومها الجديد منذ عدة أيام عبر فيديو مدته 41 ثانية تمكنت من خلالها من إيصال فكرة بسيطة لما ينتظر جمهورها الذي غابت عنه لحوالي الـ 4 سنوات في مجال الألبومات. وبدأت الحملة التسويقية لألبوم نانسي من قبل فريقها الذي وعلى رأسهم "جيجي لمارا" بعد أن كانت أولى خطواتها حذف صُور حساباتها الشخصية عبر السوشال ميديا وسط مشاركة معجبيها الذين بادروا بنفس الأمر كدعم لنجمتهم المفضلة، والإنتظار على نار للبدء بإصدار أعمال الألبوم الذي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.

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