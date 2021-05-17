حبيب منة عرفة يعلن خُطوبته رسمياً من ملكة جمال مصر..شاهدوا!

أعلن اليوتيوبر علي غزلان خبر خطوبته من ملكة جمال مصر لعام 2017 والتي تدعى فرح شعبان من بعد إنتهاء علاقته بـ النجمة المصرية منة عرفة.

وشارك علي الخبر السعيد بمنشور جاء فيه "يا ربّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم..كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته و انا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي ..من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك .. كأن حياتي بدأت من النقطة دي .. كل حاجة فيا اتغيرت .. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف .. إبتديت أعيش بجد .. حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني .. ازاي ده حصل و إمتى وليه ؟! ..معنديش تفسير غير اني بحبك بحبك كأني كنت تايه وفجأه وصلت"..

وتابع غزلان "أول ما قابلتك حسيت اني أخيراً في المكان المناسب .. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت و لما قابلتك اكتشفت اني كنت بدور عليكي انتي كنت فاكر اني متأخر .. بس معاكي اكتشفت ان كل حاجة بتيجي في وقتها .. وان المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت انتي".

منة عرفة وعلي غزلان

وكانت أخبار ارتباط علي ومنة قد انتشرت بسبب ظهورهما المتكرر معاً على الرغم من نفي منة الموضوع بإعلانها أنها عزباء خلال استضافتها في رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ما أثار ضحك علي الذي شارك صورة لهما معاً وعلق "دا حتى أنا بضحكها".

كما أطل الثنائي بعدها بفيديو كليب جديد مع الفنان المصري حمادة هلال والذي مثلت معه سابقاً وهي طفلة بفيلم "الحب كده" عام 2007 وحمل عنوان "جمالها" وحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة في فترة قصيرة.

إلا أن الأمور بينهما تدهورت بشكل مفاجئ وانتهت بحذف الصُور التي تجمعهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر تطبيق انستقرام من دون التطرق إلى الأسباب والتفاصيل تاركين الجمهور في حيرة كبيرة من الموضوع.

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