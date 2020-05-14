حسام حبيب في انتظار حكم المحكمة النهائي بعد ضربه لمدير أعمال شيرين السابق!

من المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة اليوم الخميس في الاستئناف الذي قام الفنان حسام حبيب بتقديمه، وذلك بعد أن صدر في وقت سابق حكم بحبسه سنة بسبب تعديه بالضرب على مدير الأعمال السابق لزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا حكم ابتدائي بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المنتج ياسر خليل، وصرّح محامي الفنان حسام حبيب في وقتها وقال: " أن الحكم ابتدائي صدر من الدرجة الأولى، وسيتم الاستئناف عليه، وحسام حبيب في منزله في بيته ولا يوجد أي مانع من سفره".

وتابع: "الطرف الثاني (ياسر خليل)، كان مدير أعمال الفنانة شيرين، وتم التوافق بينه وبين الفنانة شيرين على أن يعطي أموالا لحسام حبيب لتسددها شيرين في الإقرار الضريبي، لكن حسام حبيب ذهب لكي يأخذ الفلوس فحدث اشتباك بينه وبين ياسر خليل، وقام ياسر خليل بكسرعظمة أنف الفنان حسام حبيب، ووقع الكشف الطبي أيضا لياسر خليل وكشف عن تعرضه لكدمة وسحجة في الجانب الأيسر من البطن".

والجدير بالذكر، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أن حدثت هذه القصة مع زوجها حسام حبيب، لم تتحدث عنها في أي من اللقاءات الصحفية ولا حتى من خلال أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلت إبعاد القصة عن الإعلام بشكل كامل.

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