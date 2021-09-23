حمادة هلال يتعرض لحادث سير برفقة زوجته وأولاده.. وهذا هو وضعهم!

تداولت الأخبار الفنية منذ ساعات خبر تعرض الفنان المصري حمادة هلال وزوجته وبوجود أولادهما إلى حادث سير.

الأخبار المتداولة أكدت أن العائلة تعرضت إلى الإصابة بجروح نتيجة الحادث، وطالب المقربين من الفنان بالدعاء لزوجته والذي كان من الواضح أن إصابتها كانت الأخطر بينهم. حمادة هلال بدوره منذ لحظات شارك منشور عبر حسابه في انستقرام والذي جاء فيه:

"الحمد لله والشكر لله وبقول لكل الناس احنا الحمدلله بخير والاولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم الحمد لله الحمد لله"...لتنهال التعليقات عليه من الجمهور والمشاهير وعلى رأسهم الفنانة مي كساب والتي علقت بـ "ألف سلامه عليكم ربنا يحفظكم"... أما كريم أبو زيد فقد علق بـ "ألف سلامة عليكم يا غالي"..

زوجة حمادة هلال تتخلى عن الحجاب!

يذكر أن حمادة هلال وزوجته كانا قد تواجد في مهرجان الفضائيات العربية بعد تكريمه عن دوره في مسلسل المداح. من الحفل تم تداول صُورة للثنائي وظهرت زوجته لأول مرة من دون الحجاب، وأثارت الصُورة المتداولة جدلاً كبيراً من الجمهور.

آخر أعمال حمادة هلال !

الفنان المصري كان قد طرح آخر أعماله المصورة على طريقة الفيديو كليب والذي حمل عنوان "أم أحمد" عبر منصة يوتيوب، وحقق العمل ما يقارب الـ 2 مليون مشاهدة بغضون شهرين تقريباً.

أعمال حمادة هلال القادمة!

في ما يتعلق بالتمثيل، سيطل حمادة هلال خلال الموسم الرمضاني على الجمهور بمسلسل المداح والذي قدم الجزء الأول منه خلال الموسم الرمضاني 2021 من بطولة النجمة السورية نسرين طافش. العمل سيحمل اسم "المداح _ حرب الشيطان"، وكانت قصة الجزء الأول منه قصة طفل تم تبنيه من قبل إمام جامع، إلا أن الطفل الذي أصبح شاب كبيراً تتغير معتقداته بعد أن وقع في حب الفتاة التي تؤدي دورها نسرين طافش، إذ أنه يبدأ بتسخير دعواته لغايات سيئة ضمن استخدام أصحاب السلطة لقوتهم في أعمال غير مشروعة مما يجلب المتاعب للشاب الذي تتقاطع طريقه معهم، إلا أن هذه المشاكل تعيده إلى صوابه مُجدداً وطريق الهداية.

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