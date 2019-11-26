ديانا حداد برفقة ابنتيها في ظهور نادر.. صورة!

هنأت الفنانة اللبنانية "ديانا حداد" ابنتها "ميرا" بعيد ميلادها بمشاركة صورة لها برفقة أختها بوجود ديانا من أحد المطاعم وارفقته بتعليق: "كل عام وانتي بخير يا نور عيوني يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر، مبارح كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدّي اكبر بدّي ضل صغيرة ! قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية نلعب ونركض ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره.. يا كل العمر الله يخليلي ياكي انتي وأختك وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتوا، وعقبال ال١٠٠ يا عيوني والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي Love You"

يذكر ان ديانا أنجبت طفلتها الأولى "صوفي" في عام 1996، أما "ميرا" فقد ولدت في عام 2007.



في سياق أخر، أحيت الفنانة حفل زفاف لأحد العوائل الخليجية في الرياض، وتألقت بفستان أحمر من دار "لابورجوازي" ونسقت معه مجوهرات ذهبية ناسبت الإطلالة.

للمزيد من قسم المشاهير ع السوشال ميديا: