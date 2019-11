ديانا حداد برفقة ابنتيها في ظهور نادر.. صورة!

كل عام وانتي بخير يا نور عيوني يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر 💗 مبارح كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدّي اكبر بدّي ضل صغيرة ! قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل ارواحنا صغيرة ونقية نلعب ونركض ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره.. يا كل العمر الله يخليلي ياكي انتي وأختك وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتوا 💗🙏🏻 وعقبال ال١٠٠ يا عيوني والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي Love You #Mira #happybirthdaymira 🎂💗🙏🏻

