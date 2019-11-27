رقص أحلام وداليا مبارك يشعل السوشال ميديا.. فيديو!

أحيت كلاً من الفنانة الإماراتية "أحلام الشامسي" والفنانة السعودية "داليا مبارك" حفل زفاف خاص لإحدى العوائل في الرياض ضمن أجواء مليئة بالحب والطرب.

وانتشر فيديو قصير لرقص أحلام وداليا بشكل كبير عبر السوشال ميديا، وتمكنت أحلام من لفت الأنظار برقصها وهو ما لم يعتاد أن يراه الجمهور منها.

اختارت أحلام للحفل فستان مخمل طويل ناسب قوام جسدها، واكتفت بتسريحة شعر بسيطة. أما داليا فاختارت فستان رمادي مكشوف الأكتاف وأضافت له مجوهرات من نفس اللون.

يذكر أن علاقة أحلام وداليا تسودها الحب والتفاهم، إذ تواجدت أحلام في حفل زفاف الأخيرة مع أنه كان حفل خاص، كما أنها دائماً ما تدعم داليا في كل خطوة تخطيها، وكان أخرها عندما طلبت من المستشار ورئيس هيئة الترفيه وضع إسم داليا ضمن المشاركين في مهرجان الرياض الترفيهي، ليستجيب الأخير لطلبها برحابة صدر.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة الإمارتية لطرح ألبومها القادم الذي تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين، وبدأت فعلياً بطرح مقاطع صغيره عبر حساباتها في السوشال ميديا.

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