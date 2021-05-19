ديانا كرزون توجه صفعة لـ أفيخاي أدرعي...تعرفوا على السبب!

الفنانة الأردنية ديانا كرزون تثبت موقفها الراسخ مُجدداً من القضية الفلسطينية والشعب الذي لطالما أحبته ولم تترد في دعمه.

ديانا شاركت منشور أُظهر فيه أن المتحدث الرسمي بإسم الجيش المُحتل أفيخاي أدرعي قد أقدم على متابعتها عبر تطبيق انستقرام وكان الرد منها بـ "ما بشرفني متابعتك الي .. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر" ومن بعدها قامت بحظره من حسابها.

الجمهور بدوره أثنى على موقف سوبر ستار العرب بتعليقات كان منها "ديانا بتفش الغل قسماً بالله"..وتابع آخر "قوية وذكية وصاحبة مبدأ ديانا"...وجاء في تعليق آخر "برافو وبالنسبه يالي يقولو نشرتي بالعكس لازم ينعرف وينفضح وين ماكان ناس تعرفو".

من جهة أخرى، تعيش ديانا أجمل أيام حياتها حالياً وهي تنتظر طفلها الأول من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العُمري وقد شاركت ديانا الخبر السعيد على طريقة الفيديو كليب الذي حمل عنوان "هو مين" واظهر قلادة ترتديها النجمة وعليها نقش أُم حامل.

ديانا من بعد إعلان الحمل أطلت على الجمهور خلال شهر رمضان وبدت علامات الحمل واضحة جداً عليها إضافةً إلى اكتسابها بعض الوزن الزائد، كما أنها وجهت التهاني للجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان...من بعدها عادت وشاركت صُور جديدة لها من داخل أحد مراكز التجميل وكان بطنها واضحاً للكاميرا.

زفاف ديانا كرزون

بالحديث عن زفاف ديانا كانت قد انتشرت أخبار وقتها أن معاذ العمري قد تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الذي اقتصر على أهل العروسين فقط.

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