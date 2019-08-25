رغم اعتذارها واعتزالها العمل الإعلامي.. مشاهير يفتحون النار على ريهام سعيد بعد تصريحاتها ضد مرضى السمنة

فتح العديد من مشاهير الفن والرياضة في مصر، النار على الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها التي وصفها كثيرون بالمسيئة لأصحاب الوزن الزائد ومرضى السمنة وإصدار قرار من نقابة الإعلاميين بوقفها عن العمل وقرار قناة "الحياة" بوقف برنامجها "صبايا الخير" لحين انتهاء التحقيق معها.

وعلى الرغم من الاعتذار الذي تقدمت به ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، لكل من شعر بالغضب بسبب تصريحاتها وإعلانها اعتزال العمل الإعلامي والفني، إلا أن كثيرين من المشاهير صبوا غضبهم عليها معلنين رفضهم لما قالته في برنامجها.

علق الفنان المصري صلاح عبدالله على تصريحات ريهام سعيد، عبر "تويتر" ساخرًا: "أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هقلش على ريهامي".

أنا تخين وكرشي متر قدامي

ومش ههري ولاهقلش على ريهامي

ولو كلامي ... مش عاجبك يازين

إطلع بره😡مغلوب مالأهلى إتنين🤣 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) August 23, 2019

بينما تصدرت الفنانة المصرية إنجي وجدان قائمة المعترضين على تصريحات ريهام، وبادرت بنشر مقطع فيديو، هاجمت فيه الأخيرة، قائلة: "أنا مبحبش أتكلم عن حد ولا أعمل مشاكل مع حد، لسه متفرجة على فيديو لريهام سعيد بتقول فيه إن التُخان ميتين وإن هما عبء على الدولة".



وأضافت: "أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة أو عيانة أو معرفش، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك، فمش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم وتغلطي في شكلك..أنا رياضية طول عمري، وتخنت، واتجوزت وجوزي رفيع وأُعجب بيَّ رغم أني تخينة، وخلي بالك في ناس مريضة وتخنت وفي ناس عندها مشكلة في الغدد، وفي ناس تخان ورياضيين وممكن يكونوا أحسن منك في الجيم، ومش من حقك تقولي التخان ميتين، أنا أهو عايشة وبمثل وبدي للناس أمل مش بكأبهُم، ودور الإنسان إنه يعطي للناس أمل، لكن لما تقولي لشخص تخين أنه ميت فأنتي كده بتقضي عليه تمامًا".

وانضمت الفنانة زينة للنجوم الرافضين لتصريحات ريهام وهاجمتها في تعليق على فيديو إنجي وجدان، قائلة: "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها وكذبها مدعية المرض، مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسًا، منتهى عدم الاحترافية والتنمر فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب؟".

وسخر السيناريست تامر حبيب من تصريحات ريهام أيضًا، عبر صفحته بـ"فيس بوك" قائلًا: "طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه؟".

لم يقتصر الأمر على نجوم الفن فقط بل شارك أيضا لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسن، في حملة الانتقادات الموجهة للإعلامية، رافضًا ما ذكرته في الحلقة المثيرة للجدل، حيث نشر صورة له برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، وكتب لها قائلًا: "بصي يا ريهام هكلمك عملي وبدون تنظير.. شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا واخواتنا العظيمات إللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين ورياضيين وفنانين وإعلاميين للأسف إنتي واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد".

وأضاف: "الناس دي تعبوا وشقوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم وحاجات كتيرة فى مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة الناس دي اللي إنتي متعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة، إنتي اتكلمتي عنهم بسوء لأنك باختصار معرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مبيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهلنا وبيسبوهلنا.

واختتم: "يا ألف خسارة على الإعلام اللي بدل ما يعلم وينصح ويقدم رسالة محترمة بقى يسخر وينظر على الطيبين اللي فاضلين في حياتنا، نصيحة لوجه الله على الملأ زي كلامك ما كان على الملأ .. راجعي نفسك وحاولي تعتذري لكل الناس اللي زعلتيهم جايز يسامحوكي".



وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قررت اعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيًا؛ بعد الهجوم عليها، وعلقت قائلة: "أعتذر لكل من شعر بالحزن بسبب حديثي، اعتذاري هدفه ليس العودة للمكان الذي كنت أعمل لديه، أنا لن أعود للعمل الإعلامي أو الفني مرة أخرى، سأبتعد تمامًا عن تلك المهنة؛ بسبب الضغوط التي أتعرض لها".

وتابعت: ”سأتفرغ لرعاية أولادي والتقرب إلى الله، أقسم بالله العظيم لم أتربح من عملي وعشت بضمير ورأس مرفوعة وأخلصت لعملي مدة 16 عامًا، كرست فيها نفسي لخدمة الناس“.

وكان مجلس نقابة الإعلاميين المصريين قد أصدر، مساء الجمعة، قرارًا يمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي في قناة ”الحياة“ أو أي وسيلة إعلامية أخرى؛ لارتكابها بعض المخالفات.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها: ’’الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر‘‘.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: