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روبي وإطلالة مُثيرة بالحفل الذي مُنع فيه إرتداء الهوت شورت والملابس الرياضية!

منشور 17 تمّوز / يوليو 2021 - 12:33
روبي
روبي

تداولت المواقع الفنية فيديوهات حفل الفنانة المصرية روبي والذي كان قد أثار الجدل منذ أيام بسبب طبيعة الشروط التي يحويها.

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روبي أطلت على المسرح في الساحل الشمالي بإطلالة بيضاء بالكامل واختارت فستان أبيض قصير بأكمام مكشوفة وبالطبع أدت رقصتها الشهيرة على المسرح بطريقة ساخنة كما اعتادت. الجمهور بدوره تداول الفيديوهات والصُور على نطاق واسع ضمن تعليقات ساخرة كان منها "ألزمتهم بلون معين عشان تطلع هي الوحيدة الحلوة"..وتابع آخر "الحين عرفنا ليش منعت الشورت عشان تتفصخ لحالها".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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بالحديث عن الحفل فقد أثارت شروطه جدل كبير والتي كان منها إلزام الحضور بالملابس البيضاء ومنع الملابس الرياضية والهوت شورت إضافةً إلى أن الأعمال المسموح بها أكثر من 25 وللكبيلز أو المرتبطين فقط، وكان أكثر الشروط إثارةً للجدل السماح للنساء اللواتي يرتدين "التوربان" بالحضور للحفل وهو ما فهمه البعض بأنها محاولة لمنع المُحجبات من دخول الحفل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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روبي من بعد الجدل الكبير أكدت أن المقصود بالتوربان هو المحجبات جميعاً وأنه في حال تم منع النساء المحجبات من دخول الحفل سوف ترفض أن تشارك فيه، وجاء في تصريحها تحديداً "اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغه الانجليزيه زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لايمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دي انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا"

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روبي

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