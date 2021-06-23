ريان جيلر يستعرض سيارته الفاخرة..والجمهور "من وين"؟!

عاد الشاب السعودي ريان جيلر لإثارة الجدل من جديد بعد أن شارك فيديو له من داخل سيارة فارهة على أنغام أغنية الفنان المصري محمد رمضان.

ريان لم يعلق ما إذا كانت السيارة له أو لشخص آخر إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من إطلاق عدة تعليقات تتسائل حول مصدر الأموال لشراء مثل هذه السيارة، كما أن البعض سخر من إرتداء ريان لنظارة شمسية على الرغم من أن الفيديو المتداول تم تصويره في ساعات الليل، وكانت التعليقات المتداولة كالتالي:

"افتحوله علبة شمس"...وتابع آخر "حاطط لصقة مدري متلقح ..وجايب واحد يصوره ولابس صن قلاسس في الليل ..وع اساس طالع من البيت ..بس الموهيتو ذايب في السيارة"...وجاء في تعليق أحدهم "عادي استئجار".

الشاب كان قد أثار الجدل منذ يومين تقريباً بعد أن أجاب على سؤال "متى تتزوج؟!" ليرد بـ:"للأمانة أنا متزوج بالسر بس بما إنكم سألتو فخلوني أعلن هذا الخبر السعيد ودعواتكم لي بالحياة السعيدة والعشرة الدائمة المليانة بالأفراح..أنا استحيت لما سألتوني هذا السؤال الخاص وكنت بنتظر الوقت المناسب لحتى أعلن عن هذا الخبر بس خلتوني أحرق المفاجأة"...ريان لم يكشف عن هوية العروس أو أي تفاصيل أخرى في حين خمن الأغلب أنها محاولة فقط للفت الإنتباه وتصدر الحديث كما إعتاد أن يفعل.

ريان جيلر وهند القحطاني!

ريان كان قد وقع منذ أيام بخلاف حاد مع مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني بعد أن شارك خبر مفاده أنه تم تحويل القحطاني للتحقيق بتهمة إستغلال أطفالها، وجاء الرد من هند عليه بوصفه بالخبيث والمريض وتابعت أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبلاه بإعاقة فكرية وجسدية.

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