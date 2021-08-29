زارا البلوشي تثير الجدل من جديد والسبب طليقها.. هل تزوجا مُجدداً؟

أثارت الممثلة العمانية من أصل باكستاني زارا البلوشي الجدل من جديد بعد رسائل غزل وجهتا لطليقها عبر حساباتها في السوشال ميديا.

زارا البلوشي في البداية شاركة صُورة لها من داخل سيارتها وارفقتها بتعليق "العلاقات أخلاق حتى لو انتهت" مع الإشارة لحساب طليقها... ومن بعدها شارك طليقها فيديو موسيقي وارفقه بتعليق "إهداء إلى أغلى حب".

الجمهور بدوره كان ما بين مصدوم وغير مدرك لما يجري وارفقوا عدة تعليقات كان منها "هم كذا الرجال اذا طلقها وراحت بحالهاا صارت كيكه بعيونه وحبهاا".. وتابع آخر "وين الاخلاق اما طلعت تكلمت فيه".. وجاء في تعليق أخر "هذا الحب الصادق مع انهم تطلقو وحبهم ماتحول لكره بالعكس زاد لين ردو لبعض".

زارا البلوشي وزواج غريب!

وكانت البلوشي قد دخلت القفص الذهبي بحفل اقتصر على وجود الأهل والمقربين بسبب جائحة كورونا وبطريقة غريبة جداً ومن دون سابق إنذار. وكان إعلان زواج زارا بطريقة أغرب نوعاً ما والذي جاء عن طريق مشاركة أحد الحسابات تغريدة جاء فيها "ألف ألف مبروك لك أختي زارا الله يوفقك ويتمملك على خير"!....لترد عليه الممثلة بـ "الله يبارك فيك"، وأضاف المصدر وقتها أنه علم بالخبر من خلال حساب شقيقتها عبر تطبيق سناب شات.



انفصال زارا البلوشي

بعدها بأيام أعلنت زارا انفصالها وعلقت بـ "وقع خلاف بيننا وعلق زوجها وقتها بـأن الزواج قسمة ونصيب"...ومن بعد كلامه تواصلت مع أهلها وأخبرتهم برغبتها بالانفصال وأرجعت المهر إليه وأضافت أنها حصلت على سيارة من ماركة مرسيدس مقابل طلاقها".

وتابعت الممثلة وقتها بفيديو "شخص أعرفه من سنتين ما يقول لا ويتمنى أي أفكر في الارتباط ويعرف كل الصعوبات اللي صارت لي مع طليقي الأول وكيف أعاني علشان انساه يجي أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب صدمة، كثير يقولون العدة والعدة إذا الزوج ما دخل على زوجته وطلقها مالها عدة".



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