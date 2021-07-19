زوجة شهاب جوهر توجه رسالة جديدة عبر حسابها.. ظالمين وكيدهم في نحورهم!

منشور جديد شاركته زوجة شهاب جوهر عبر حسابها في تويتر من بعد صدمتها بزواج الممثل من إلهام الفضالة.

المنشور جاء فيه "الهي بحق هذا اليوم الفضيل عندك ثبتني على دينك وفرج همي ويسر أمري وحفظ ابنائي وبعد عني كل من يريد بي سوء ورد كيدهم في نحورهم ونصرتي على القوم الظالمين"

الجمهور بدوره وقف بجانب زوجة الممثل ودعموها بعدة تعليقات كان منها "من كان يعتقد ان شهاب جوهر احدى الممثلين الذي من الممكن ان لا يحفظ اسمه احد ان يكون حديث السوشل ميديا اليوم"... وتابع آخر "راح الله ينصرك عن قريب باذن الله وراح تطلق الهام لان زواجهم مصلحه وفتره وتعدي"

زوجة شهاب جوهر بأول ظهور!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في فيديو أول أمس من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً.

وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح أول أمس جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

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