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سارة الكندري تُلقي طفلتها في الشارع.. وطليقها أحمد العنزي يكشف المستور!

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:39
سارة الكندري
سارة الكندري

عادت اخبار الثنائي الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وطليقها أحمد العنزي إلى الواجهة مُجدداً من بعد سلسلة فضائح بدأت تظهر للجمهور.

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أحمد العنزي أطل بفيديو عبر حسابه الشخصي في سناب شات وأكد أن طليقته سارة الكندري تحاربه بطفلتهما الوحيدة، إذ صرح أن سارة تخلت عن الطفلة وألقطتها في الشارع "ما أبيها"!!...

الجمهور بدوره كانت له تعليقات متفاوتة على الموضوع والتي كان منها "نجحو في خطتهم ولازالو مستمرين في المسرحيه وحاليا هم الاعلى مشاهده وماوقفو اعلانات ياسلام عليهم برافو"... 

وتابع آخر "وش ذنبها البنت يسمعونها هذا الكلام كانها لقيطه مش بنتهم".. وجاء في تغريدة أخرى "انت ابوها غصبَ طيب تربيها"...

سارة الكندري بدورها ردت مباشرةً بمنشور عبر حسابها في سناب شات والذي جاء فيه "باجر أقولكم قصة الام اللي قطت بنتها بالشارع...دام تحبون المسلسلات تابعونه بالحلقة القادمة"!!

سارة الكندري تفضح أحمد العنزي!

منذ أيام كانت سارة قد أثارت الجدل بفيديو صادم كانت قد صرحت فيه بأن أحمد وقت زواجهما كان يسمح لها بفعل ما تشاء والجلوس مع أصدقائه، أما بعض الطلاق فالموضوع أصبح مُعيباً ولا يُسمح به!!... واعتبر الجمهور تصريح سارة ما هو إلا سقطة لها في البداية كأم لطفلة وإهانة بحق رجل كان يوماً ما زوجها وما زال والد ابنتها الوحيدة.

طلاق سارة الكندري !

خبر طلاق سارة كان قد شاركه أولاً أحمد العنزي بمنشور جاء فيه "لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت..لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن.. لذلك أعلن انفصالي عن سارة"..

سارة الكندري

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