ياسمينا العلواني تستغل الحجاب لتصدر الحديث!

أثارت الفنانة المصرية ياسمينا العلواني الجدل بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد أن شاركت صُورة لها بالحجاب.

ياسمينا العلواني ظهرت في الصُورة وهي ترتدي الحجاب وارفقتها بتعليق "#الحمد_لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق #كملها_علي_خير_يارب"!... لتنهال التعليقات بـ "للهم لك الحمد ربنا يحميكي ويحفظك ويثبتك ديما على الحق ويبعد عنك اي تشويش ضلال او سوء يارب و يجعلك نصرة للاسلام والمسلمين"..

وغرد آخر "ما شاء الله لا قوة إلا بالله الف مليون مبروك يا ياسمينا ربنا يثبتك ويحفظك ويقويكي على مغريات الدنيا وشياطين الانس باذن الله فرحت جدا لما شوفت الصورة"...

وجاء في تغريدة أخرى "ادام الله عليك نعمه الستر والعفاف والحشمه وربنا يثبتك ويقويك علي الستر ويقويك علي اللي هتوجيه من الفيمنست ومدعي التحضر"..

من بعد تداول الصُورة بشكل كبير عادت ياسمينا العلواني وشاركت تغريدة أخرى جاء فيها "لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله"..

رواد السوشال ميديا ومن بعد التغريدة الثانية أطلقوا هجومهم على الفنانة، وكان من بين التغريدات المتداولة "بطلي تحوير ملوش لازمه والضحك علي العقول انتي عملتي كدا عشان التريند ولو كان عشان الكورونا كنتي كتبتي ده ع الصوره و مش وحش تكون حالتك نايمه وعايزه تطلعي علي المسرح بس اطلعي بحاجه تتهضم مش بالحجاب والاستهانه بيه وبعقول اللي حواليكي"..

وتابع أحدهم "وصورة بالحجاب نا محلها من اعراب اظن كورونا مرتبطة بالكمامة وليس حجاب حتى تنشريه على عموم انا مش من فانزاتك ولكن لما قريت عليك اتحجبتي قلنا حلو خطوة جيدة ولكن اعذريني في لفظ حسيتك منافقة و حابة تركبي تريند يوم ما اعلنتي انك مش محجبة فقط صورة حتى تتشهري"

ياسمينا العلواني وبرنامج المواهب!

يذكر أن الفنانة الصاعدة كان قد عرفها الجمهور من خلال برنامج المواهب "أراب جوت تايلنت" من بعد ما خطف الباز الذهبي لقوة أدائها وصوتها بعد أن أدت أغنية الراحلة أم كلثوم "عن العشاق".

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