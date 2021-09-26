شوق الهادي بإطلالة جريئة.. والجمهور "عيب والله عيب"!

شاركت الفاشنيستا الكويتية شوق الهادي صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام حيث يتابعها محبيها وجمهورها.

شوق في الصُروة الجديدة ظهرت وهي ترتدي فستان مكشوف من منطقة الأكتاف ومنطقة الصدر، ومع تداول الصُورة هاجم الجمهور شوق بتعليقات كان منها "عيب والله عيب".. وتابع آخر "هذولا مو بنات الكويت".. وجاء في تعليق أحدهم "هذي وش صاير بيها كل الوقت مو ساترة عمرها".

شوق الهادي ووصلة رقص جريئة!

شوق الهاجري كانت منذ أيام قد أثارت الجدل بشكل كبير بعد تداول فيديو راقص لها برفقة النجم المصري محمد رمضان من أحد أماكن السهر، ونال الفيديو هجوماً كبيراً بسبب ظهور لقطة كان محمد فيها قد ارتطمت يده بمؤخرة الهادي، وشكلت تلك اللقطة حالة جدل كبيرة وانتقادات لاذعة كان منها "ليتهم والله يطردونها من الكويت زي شهابوه".. وتابع آخر "هو مرتوا مش بتغار عليه من الحريم دول".

مي العيدان تهاجم شوق الهادي!

الناقدة الكويتة مي العيدان بدورها لم تلتزم الصمت وهاجمت شوف بسبب الفيديو الراقص بمنشور جاء فيه "الحمدالله انك مو كويتيه. . وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك. . اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوي مثلها".

وفاة طليق شوق الهادي !

يذكر أن الجمهور كان قد فُجع منذ مدة بوفاة الشاب بدر الماص بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في أمريكا، وشارك شوق الخبر الحزين بمنشور جاء فيه "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون...إنتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وستقام عليه الصلاة حين وصوله من أمريكا"..

طلاق شوق الهاجري!

شوق كانت متزوجة من الراحل لمدة عامين تقريباً قبل أن ينتهي الأمر بالطلاق ضمن فضائح متعددة ما بين الضرب والتعنيف وإجهاضها لطفلها أثناء تواجدها في أمريكا.

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