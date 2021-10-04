فاطمة الأنصاري تستعد لإستقبال طفلها الأول من يعقوب بو شهري!

يبدو أن الثنائي فاطمة الانصاري وزوجها مشهور السوشال ميديا يعقوب بو شهري يستعدان لإستقبال طفلهما الأول خلال الأشهر القليلة القادمة.

منذ أيام قليلة كانت شقيقة فاطمة الأنصاري والتي تدعى مريم قد شاركت فيديو من داخل المستشفى تؤكد فيه أنه تم نقل فاطمة إلى قسم الطوارئ بعد أن كانت قد فقدت وعيها بشكل مفاجئ، ومع تصريح مريم بدأت الأخبار والشائعات حول حمل فاطمة وانها بإنتظار طفلها الأول من يعقوب بو شهري.

مريم الانصاري : فطومة "فاطمة الانصاري" طاحت علينا وجبناها الطوارى .. pic.twitter.com/yziFVEEcRL — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 2, 2021

زواج فاطمة الأنصاري من يعقوب بوشهري!

الثنائي كانا قد عقدا القران بعد تداول أخبار عن علاقتهما منذ مدة جيدة بسبب الهدايا المتبادلة بينهما وعدة أمور أخرى لم يتمكنا من إخفائها ما بين التشابه في لقطات التصوير عبر سناب شات والرسائل المبطنة، وتم عقد القران بحفل اقتصر على الأهل عائلة العروسين.

يعقوب والذي حاول إخفاء علاقته بـ فاطمة كان قد شارك صُورة من عقد القران من دون التلميح إلى هوية العروس وارفقها بتعليق "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

فاطمة الأنصاري من دون حجاب وبفستان قصير!

فاطمة الأنصاري كانت خلال الفترة الماضية قد تصدرت حديث الجمهور واثارت الجدل بعد تداول صُور لها أثناء تواجدها في إحدى الدول الأجنبية، إذ أن فاطمة ظهرت وهي ترتدي فستان قصير ومن دون حجاب إلى جانب زوجها يعقوب بو شهري. الصُور المتداولة كانت الآراء منقسمة حول ما أن الأمر اعتبر اقتحام للخصوصية وحول من اتهمها بالإزدواجية.

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