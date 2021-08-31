سيرين عبد النور بأول رد على خبر إصابتها "قلب أسود ملتهي بالأذى"!

تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لحملة سخرية واسعة بعد تداول أخبار حول إصابتها وانقاذ زوجها لها.

سيرين عبد النور منذ مدة كانت قد شاركت عبر خاصية الستور صُورة تظهر إصابة بسيطة في قدمها ولم تشكل من الأمر أي قصة أو دراما كما يقال، إلا أنه بعدها بأيام تداول أحد المواقع الفنية الصُورة وارفقها بعنوان "سيرين عبد النور تتعرض للإصابة.. وزوجها فريد رحمة يهرع لإسعافها".

العنوان المتداول هو ما أثار سخرية الجمهور وتعليقات هاجمت سيرين والتي كان من بينها "مش قليل هالمعاناة اللي مرقتوا فيها استحوا و انضبوا بلد منهار و اغلب الناس ما ملاقييه أكل مش حمل سخافتك و سخافة زوجك و الصحافة الصفراء تبعكم"...

سيرين بدورها اضطرت للرد من بعد السخرية الواسعة بتغريدة جاء فيها

"بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص. ما عندو وقت يختبر انو #المحبة مفتاح الجنة لان قلبه الاسود ملتهي بالأذى...يا انسان انت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حداً"

بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص. ما عندو وقت يختبر انو #المحبة مفتاح الجنة لان قلبه الاسود ملتهي بالأذى.

يا انسان انت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حداً !!!

#سيرين_عبدالنور — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 30, 2021

وتابع آخر في التغريدات من بعد تصريح سيرين عبد النور "ببساطة فيكي تاخدي الموضوع عسبيل النكتة … وفيكي تشاركي فيها… مش معقول ببلد كهرباء وبنزين ودوا مافي وحكومة مافي … يطلعنا خبر انك جرحتي اجرك وفي ناس عم تموت حرفيا من الشوب!!! ولو!!! لازم انتي تنتقدي يلي سرب الخبر وسلامتك"

وجاء في تغريدة أخرى "بس كمان الإنسان المشهور بدو كتير ينتبه شو ينزل. سيرين انت أديش صرلك فنانة. مفروض انو صرتي تعرفي شو اللي لازم يبقى private وشو اللي مش مظبوط الناس تشوفو. بصراحة ومن محبة بقولا، انت فتحتي الباب عليكي".

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