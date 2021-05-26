شريف دسوقي والصُورة الأولى بعد بتر قدمه!

تداولت الصفحات الفنية الصُورة الأولى للمثل المصري شريف دسوقي من بعد عملية بتر قدمه نتيجة الحادث الذي تعرض له في كواليس العمل.

الضحكة لم تفارق وجه شريف الذي رفض أن يسمح لما أصابه بأن يؤثر عليه، وظهر في الصُورة مُبتسماً من على تخت المستشفى حيث يرقد ليتابع علاجه بشكل كامل.

نقل الفنان شريف دسوقي من المستشفى جاء بعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة إضافةً إلى صرف معاش استثنائي له من بعد الحادث.

شريف دسوقي يتعرض لحادث!

الفنان شريف دسوقي كان قد خضع لعملية جراحية، مساء يوم الاثنين أسفرت عن بتر قدمه بعد إصابته بخراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر في القدم نتيجة إصابة بسيطة تعرض لها أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة" إلا أن داء السكري هو من فاقم الأمر عليه ليصل الموضوع إلى بتر القدم.



وتسبب فيلم "وقفة رجالة" في أزمة بين شريف دسوقي ومنتج الفيلم بعد أن أعلن الممثل عن عدم حصوله على مستحقاته المالية إضافةً إلى الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها أثناء التصوير، وقال في مداخلة مع الإعلامي المصري سيد علي وقتها إنه سيعتزل الفن في عام 2025 بعد انتهاء التزاماته المادية، وأضاف في المداخلة إن فكرة الانتحار تراوده حاليا وقيل وقتها أنه تم وضعه في مستشفى الأمراض العقلية إلا أنه نفى الأمر لاحقاً.

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