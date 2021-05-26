كاريس بشار ،هل تستعد لدخول القفص الذهبي مجدداً بعد إنفصالها الأول؟

بعد حوالي 10 سنوات من الطلاق، تحدثت كاريس بشار لأول مرة عن تفاصيل طلاقها وحول إمكانية دخولها القفص الذهبي مجدداً.

كاريس والتي أطلت بلقاء تلفزيوني علقت بأن المعظم يظن أن الطلاق شيء سيء ومصيبة كبيرة إلا أن العكس صحيح بما يخص مصلحة الأطفال لعدم العيش في بيئة مليئة بالمشاكل قد تؤثر عليهم في المستقبل.

الممثلة السورية والتي كانت قد انفصلت عن زوجها عندما كان إبنها بعمر الـ 5 سنوات أكدت أن القرار كان من دون مشاكل و بالتشارك مع والد طفلها بعد دراسة طويلة لكيفية تأهيل ابنهما الوحيد لهذا الخبر.

أما فيما يتعلق بالزواج مُجدداً فقد أكدت أنها فكرة غير واردة تماماً وأنها ليست بحاجة لشريك حياة إلى جانبها لأنها قادرة على إكمال المسيرة لوحدها، وتابعت أن لديها الكثير من المشاريع التي تخطط لتنفيذها بعد إلتحاق ابنها بـ الجامعة.

أما فيما يخص مكان سكنها الحالي بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات فأكدت أنها لن تستقر في دبي بسبب الظروف الدراسة لـ ابنها ولذلك ستبقي في لبنان.

عن آخر ظهور لـ كاريس فقد تواجدت منذ ساعات في دبي في عشاء جمع نخبة من الوجوه من بينهم ياسر العظمة، سلوم حداد، باسم ياخور، طلال مارديني، سوزان نجم الدين، قمر خلف، نظري الرواس وغيرهم.

كاريس بشار والتمثيل!

عن أعمال كاريس الفنية فقد أطلت خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "سوق حرير" والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينات والستينات في مدينة دمشق حول الأخوين عمران (بسام كوسا) وغريب (سلوم حداد) حيث عمران كان يعيش مع أهله وحارته فيما غريب يفقد ذاكرته نتيجة حادث فتسير حياته بشكل مغاير وتبدأ الخلافات بينهما بعد ذلك.

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