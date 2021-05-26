ليلى عبد الله تشارك الفيديو الاول بعد إزالة الفيلر من وجهها!

شغلت الممثلة الكويتية من أصل لبناني ليلى عبد الله حديث الجمهور منذ مدة بعد أن أعلنت عن إزالتها لمادة الفيلر من وجهها وتحديداً من شفاهها.

ليلى اليوم شاركت الفيديو الأول من بعد إزالة الفيلر الدائم ولم تظهر وجهها بشكل كامل لأنها تنتظر أن يتم إزالة الخيوط التجميلية لتحصل على النتيجة النهائية وغطت فمها بواسطة يدها طوال تحدثها خلال الفيديوهات.

الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله كانت قد تعرضت لحملة سخرية وانتقادات لاذعة بعد أن تم تداول صُور جديدة لها أظهرتها بشكل مُختلف تماماً. سبب الاختلاف وقتها كان واضحاً وهو التجميل خاصةً منطقة الفم التي تم حقنها بـ الفيلر إضافةً إلى شكل الحواجب، فيما خمن البعض أنها حقنت وجهها بالفيلر من أجل تحديده وابراز مناطق مُعينة منه. وأطلق الجمهور وقتها عدة تعليقات ساخرة كان منها "ليش متضايقين من ملامحهم الاصليه؟ من قال الشفايف المبالغ فيها و الذقن الطويله الممدوده و العيون المسحوبه لاخر الدنيا من علامات الجمال"

ليلى عبد الله تنتقد النساء!

يذكر أن ليلى كانت قد أثارت الجدل منذ مدة بعد أن أطلت بفيديو تبدي فيه استنكارها من النساء اللواتي يقمن بتصوير بعضهن بحجة أن لبس البحر غير مناسب لأجواء العائلات. علقت ليلى "أنا مرات اكون مع الأهالي إنو اللبس أوفر ومرات أكون مع البنات لأنو لبس البحر إنوجد لحتى ينلبس عند الشاطئ".

وأضافت "إنتي لما تنزعجي من المنظر احكي مع البنت بأدب واحكيلها إحنا عيله والي لابسيتوا عيب وأوفر وفي حال ما ردت عليكي اتصلي بالشرطة لحتى تنجبر تلبس، أما إنك تفتحي الكاميرا وتصوري البنت وتتحكي طلبتلها الشرطة لأنها مو لابسة..وين المنطق الي عندك إياه؟"

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