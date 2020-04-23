شمس الكويتية تهاجم علا الفارس من جديد "نسيت لما كنتي تنامي بالسيارة لأيام"!!

يبدو أن شمس الكويتية لن تتوقف عن مهاجمة الإعلامية علا الفارس بسبب أخر تغريداتها التي لم تقصد بها سوى ترامب.

بداية الموضوع كان عندما غردت علا فارس عبر التويتر حول موضوع النفط بـ "

عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب / لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم.. هذا العالم مساحة للتعبير المحترم ☺️ .. Take it easy ... ترا over 😂 وضعكم https://t.co/6KOmPsYdtB — علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020

لتهاجمها شمس مباشرة بـ "الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان".

كما عادت شمس وهاجمتها مرةً أخرى بـ تعليق على أحد الحسابات الذي كان يعطي معلومات عن "نفسياً :الجسم النحيف لاعلاقة له بقلة الأكل : هناك نحف من العصبية، من حرقة الدم ، من التعب ، من التفكير..نحن نتآكل من الداخل !" بـ "فهمها @OlaAlfares يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالايام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها Smirking face وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف ويبس الجسم ويصفر الوجه نصيحة طبية مو #تنمر ومستعدة اعالجك لوجه الله"

للمزيد من قسم الترفيه:

تطورات في قضية نجمة "التيك توك" حسام حنين: الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات" (تفاصيل)

ريان جيلر لـ شقيقة دنيا بطمة "إنتي شخصية سافلة ووقحة".. فيديو!

إليسا: "تشريع الحشيشة أمر مهم"