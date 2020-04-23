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شمس الكويتية تهاجم علا الفارس من جديد "نسيت لما كنتي تنامي بالسيارة لأيام"!!

منشور 23 نيسان / أبريل 2020 - 01:19
شمس كويتية تهاجم علا الفارس
شمس كويتية تهاجم علا الفارس

يبدو أن شمس الكويتية لن تتوقف عن مهاجمة الإعلامية علا الفارس بسبب أخر تغريداتها التي لم تقصد بها سوى ترامب.

بداية الموضوع كان عندما غردت علا فارس عبر التويتر حول موضوع النفط بـ "

لتهاجمها شمس مباشرة بـ "الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة  مثل سيجارا لابسة فستان".

كما عادت شمس وهاجمتها مرةً أخرى بـ تعليق على أحد الحسابات الذي كان يعطي معلومات عن "نفسياً :الجسم النحيف لاعلاقة له بقلة الأكل : هناك نحف من العصبية، من حرقة الدم ، من التعب ، من التفكير..نحن نتآكل من الداخل !" بـ "فهمها @OlaAlfares يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالايام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها Smirking face  وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف  ويبس الجسم  ويصفر الوجه  نصيحة طبية مو #تنمر  ومستعدة اعالجك لوجه الله"

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