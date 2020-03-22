شوق الهادي تثير سخط المتابعين بـ "ميني شورت"..وحقيقة إصابتها بـ كورونا!

أثارت الممثلة والفاشينيستا الكويتية "شوق الهادي" غضب رواد السوشال ميديا بالفيديو الذي شاركته عبر حسابها.

وأطلت شوق بالفيديو لتنفي جميع الشائعات المتعلقة بإصابتها بـ فيروس كورونا وأكدت أنها بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله، تصريح شوق جاء بعد تلقي شقيقتها الممثلة الكويتية فرح الهادي رسائل تزعم إصابة شروق بالكورونا.

إلا أن الأمر لم يسر كما هو متوقع، إذ أن إطلالة شوق كانت كافية بوضعها تحت هجوم رواد السوشال ميديا، إذ أطلت بالفيديو بشورت قصير جداً أثار غضب الجمهور الذي صُدم بإطلالتها واعتبرها مبتذلة وخادشة للحياء.

من جهة أخرى، حياة شوق الخاصة تمثل موضوع دسم للصحافة، إذ كانت متزوجة من شخص يدعى "بدر الماس" لمدة سنتين ليحدث بعدها الطلاق مع الكثير من الفضائح من بينها إدعاء شوق أنه يهددها ويضربها بعدها بمدة كشفت شوق أنها كانت حامل وهي تعيش في أمريكا إلا أنها خسرت طفلها قبل الولادة، كما عادت منذ مدة قريبة لتعلن أنها تعيش قصة حب جديدة ولكن لم تعطي تفاصيل إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون حديث الصحافة.

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