علا غانم تكشف عدد زيجاتها وسبب طلاقها!

الممثلة المصرية علا غانم كانت قد حلت منذ أيام ضيفة عبر برنامج كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي بعد سنوات الغياب.

واحد من أهم مواضيع الحلقة كان زيجات علا غانم والتي كان أولها من والد ابنتيها وبعمر الـ 17 عاماً تقريباً والذي استمر لـ 4 سنوات قبل الإنفصال. علا أكدت أن زواجها بعمر صغير وبتحكم من عائلتها كان السبب وراء الطلاق لأنها لم تعش شعور الحب ولم تكن تعلم ما هو.

أما الزيجة الثانية فقد استمرت لحوالي الـ 7 أشهر ووصفتها بأنها إختارت الشخص الخطأ وأنهما شخصان مُختلفان تماماً وكان سبب الزواج هو الوحدة التي عاشتها لمدة 11 عاماً.

علا غانم حالياً متزوجة للمرة الثالثة والتي وصفتها بأنها مستمرة لليوم الحالي من دون التطرق لتفاصيل أكثر.

وكانت الفنانة علا غانم قد ظهرت منذ أيام لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017. سبب عودة علا كان الاحتفال بزواج ابنتها كاميليا الدفراوي على عبد الرحمن علاء رجب خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط.

علا غانم تكشف عمرها الحقيقي

كشفت غانم عن عمرها الحقيقي مشيرة إلى أنها ستتم عامها الخمسين في شهر نوفمبر القادم وتخطط غانم للاحتفال بعيد ميلادها هذه السنة رغم أنه لم يسبق لها وأن احتفلت به خلال السنوات الماضية، فهي ترى أن سن الـ50 مهم لأنه يعتبر مرحلة الإنجازات والعمل، والسنوات القادمة تعتبر مرحلة تقييم قراراتها في الحياة، سواء كانت صائبة أم خاطئة.

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