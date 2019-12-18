فتيات يثرن الجدل بعد ظهورهن برفقة عادل إمام..والجمهور يتساءل عن هويتهن..إليكم التفاصيل (صورة)

اجتاحت صورة فتاتان ظهرتا برفقة الزعيم عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث ظهر الفنان المصري وهو يحتضنهما ويقبلانه، مما دفع الجمهور للتساؤل عن هوية هاتان الفتاتان وما سر قربهما إلى هذه الدرجة من نجم الكوميديا في مصر.

وطرح الجمهور تخمينات عديدة بعد مشاهدة صورة الفتاتان مع عادل إمام، فالبعض قال أنهن من ضمن المعجبات، والعديد من الاحتمالات الأخرى، إلّا أنه في النهاية خرجت أحداهما وأوضحت أنها والفتاة الأخرى ابنتا شقيقه.

صور - ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلةhttps://t.co/m2OyGhqMWi pic.twitter.com/UG3HZP0xm6 — زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) December 5, 2019

وقالت نور، ابنة شقيق عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن الناس يعتقدون أنها وشقيقتها معجبات أو زوجاته، ولكنهما بنات شقيقه.

وفيما أكدت نور لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أنها ترفض امتهان التمثيل مثل عمها، فأكدت أنها تحب العمل في مجال تصميم الأزياء، وأن عمها عادل إمام يدعمها في ذلك كثيرا.

وقالت عن عادل إمام: "عمي شيء كبير جدا، فهو حبيبي وعمي وأبي الثاني وقدوتي، وهو كبير العائلة، وكان يشجعني مع أبي على مجال الأزياء".

من جهة أخرى، ينتظر الجميع في موسم رمضان المقبل أن يشاهد الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم بتصويره حاليًا، حيث كان من المقرر أن يدخل سباق الدراما في رمضان الماضي، إلّا أنه تم تأجيله لأسباب صحية تتعلق بالفنان عادل إمام.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: