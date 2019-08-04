لن تصدقوا.. هذا ما تسرقه ديبيكا بادوكون من الفنادق!

من بين مختلف نجمات جيلها، تعد ديبيكا بادوكون حاليًا واحدة من أكثر الممثلات شعبية وأعلاهن أجرًا في بوليوود، خاصة انها نجحت في اثبات نفسها في فترة قصيرة منذ أول ظهور لها على الشاشة عام 2007 في فيلم "أوم شانتي أوم".

توالت نجاحات ديبيكا في الكثير من الأعمال، والتي يعد أبرزها "باجيراو ماستاني" و"بيكو" و"بادمافات" وغيره الكثير.

ومع ذلك، هناك الكثير من الأمور التي لا نعرفها عن نجمة بوليوود، ولكن إحدى صديقاتها فضحت سرًا من أسرارها بمناسبة عيد الصداقة.

فوفقا لمجلة "بينك فيلا"، شاركت "سينها رامشاندر" صديقة ديبيكا المقربة، منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الصداقة، تشيد فيه بالممثلة الهندية، وقالت: "هل تعرفون شخصًا يُشعركم وجوده بالدفء مثل العناق والاستمتاع بكوب من الشوكولاتة الساخنة؟ شخص يمكنك التحدث معه لساعات متتالية ويمكنك الشعور معه بالسعادة حتى في لحظات الصمت..شخص ذو عيون جميلة يشعرك باهتمامه بنظرته، ومنظم للغاية".

تابعت سينها كلامها الجميل عن ديبيكا، حتى كشفت عن سر الممثلة بطريقة طريفة وقالت: "هل تعرفون شخص يسرق، أقصد يجمع زجاجات الشامبو الصغيرة من الفنادق؟ إنها صديقتي العزيزة ديبيكا، عيد صداقة سعيد!".

نعم! فعلى غرار الكثير من الأشخاص، يبدو أن النجمة ديبيكا بادوكون لا تستطيع هي أيضًا مقاومة تلك المستحضرات الفاخرة التي تقدمها الفنادق، فتأخذها معها.

وحتى الآن لم ترد ديبيكا على منشور صديقتها الطريف، وفيما يتعلق بأعمالها الفنية، يجدر بالذكر أن ديبيكا حاليًا مشغولة في تصوير فيلمها المنتظر "تشاباك" وفيلم '83 الذي ستشارك بطولته زوجها النجم رانفير سينغ.