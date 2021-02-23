بعد اختفائها.. "مالتيم" بعلاقة جديدة مع صديق زوجها‎

منذ عدة أيام تصدرت الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو والتي عرفها الجمهور من المسلسل التركي الشهير "حياة" حديث الجمهور بعد أخبار عن اختفائها.

وفي التفاصيل وقع شجار كبير بين ملتم وزوجها الذي يكبرها بـ 48 عاماً دفع الأخير لطردها من المنزل من دون التطرق للتفاصيل، ومع اختفاء ملتم عن السوشال ميديا لفترة ووسط قلق الجمهور اضطرت للخروج عن صمتها بطريقة غير مباشرة عن طريق مشاركة صُورة جديدة لها برفقة عائلة مكونة من أب وأم وطفل وارفقتها بتعليق "نحن" مع إغلاق خاصية التعليق على الصُورة.

وبحسب المصادر المتداولة أن الممثلة التركية انفصلت عن زوجها وتعيش قصة حب حالياً مع طبيب زوجها النفسي الذي يبلغ من العمر 62 عاماً وهو الذي دبر لها العمل كمربية أطفال للعائلة الأمريكية التي تقيم معها حالياً.

بالعودة لـ ملتم وزوجها الذي يكبرها، هذه ليست المرة الأولى التي يدب بها الخلاف وكانت الممثلة قد علقت في إحدى المرات حول انتقادات فرق العمر بـ "فارق العمر ليس بمشكلة، فهو قلبه شاب جدا، ولا تهمني ثروته أو الجنسية الأمريكية، نحن حبنا من النظرة الأولى وتقديمه لعرض الزواج كان رومانسي جدا، أي امرأة مكاني كانت ستقبله هذا اختياري وأنا سعيدة، أنتظر احترامكم".

زواج ملتم كان سرياً في البداية وتم الإعلان عنه من قبل المغني التركي أونور أكاي بتصريح جاء فيه "ملتم ميرال اوغلو عاشت الدور الذي لعبته في الحياة الحقيقية، حيث كانت في المسلسل قد أجبرت على الزواج عندما بلغت الـ15 عام من عباس رجل الأعمال الذي يبلغ من العمر 70 عامًا".

وأضاف "تزوجت سرًا من رجل ثري أمريكي يبلغ من العمر 80 عامًا يدعى باتريكل، وهو أكبر منها بـ 48 عامًا، كما أنها تذهب إلى المدرسة لدراسة اللغة الإنجليزية، ويذهب زوجها ليصطحبها يوميًا بسيارته"

من هي ملتام ميرال أوغلو؟

ممثلة تركية، ولدت في 13 يناير 1987 في ديار بكر، وانتقلت عائلتها من ديار بكر إلى مدينة إسطنبول لتحسين أحوالهم المعيشية. تخرجت من أكاديمية مجدات جزين للفنون الجميلة.

وتعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، من أهم أدوارها التلفزيونية مسلسل حياة الذي عرض بعام 2011 وأخذت فيه دور البطولة. يذكر أن اوغلو كانت متزوجة من الممثل والمخرج طيفور أيدين في 2016، وتطلقت بهدوء في عام 2017.

للمزيد من قسم الترفيه:

هيفاء وهبي تعلن النصر على محمد الوزيري.. وهكذا علقت على خبر السجن!

عمرو دياب يشارك دعاية العطر الخاص به.. والجمهور يتهمه بإهانة المرأة وتلميحات جنسية!

نسرين طافش بالحجاب والعباءة بسبب حمادة هلال.. هذا ما أوضحته