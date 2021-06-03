ملكة المسرح ميريام فارس تعود بقوة وتفرض سيطرتها..وللمرة الاولى تكشف عن وفاة طفلها!

من بعد طول إنتظار، أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الفيلم الوثائقي الخاص بحياتها الشخصية طوال الفترة الماضية التي ابتعدت فيها عن الساحة الفنية.

أحد أكثر المواضيع الذي لامس قلوب الجمهور كان إجهاض الفنانة لطفلها الثاني بعد أن خذلها جسدها ولم يتمكن من المقاومة في وجه الوعكة الصحية التي تعرضت لها. وجاء في التفاصيل التي كشفتها ميريام بأن خسارتها لطفلها سببت لها كآبة شديدة دفعتها لإيقاف مشاريعها الفنية والشخصية منذ عام 2017.

على الرغم من أن الذنب لم يكن ذنبها والموضع خارج من يدها لم تتمكن الفنانة من تخطي الأمر إلى يومنا الحالي وعلى الرغم من أنها كانت قد رُزقت مؤخراً بطفلها الأخير "دايف".

الوثائقي أظهر أيضاً حياة ميريام خلال الحجر الإجباري بسبب فيروس كورونا والذي اعتبرته فُرصة لقضاء الوقت مع عائلتها الصغيرة والإهتمام بحملها الثاني، كما تم تداول صُور من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها الفنانة في الاشهر الاخيرة من الحمل وصولاً لغرفة العمليات واللحظات الاولى لطفلها.

المفاجأة التي وعدت بها ميريام فارس جمهورها كانت إطلاق أغنية "غدارة يا دنيا" على طريقة الفيديو كليب، وشكل الفيديو كليب إنتشار واسع منذ اللحظات الأولى من إطلاق الحلقة على منصة نتفليكس والتي سيطرت عليها فارس بالمركز الأول كـ الأكثر رواجاً خلال 24 ساعة جنباً إلى جنب مع أعمال عالمية على نفس المنصة.

عودة ميريام شكلت قُنبلة كبيرة ونجاح أكبر تناسب مع نجمة فرضت نفسها على المسرح بأداء لا مثيل له ما بين غناء ورقص واختيار رائع للاعمال التي قدمتها طوال الفترة الماضية واستحقت عنها لقب ملكة المسرح.

ميريام فارس والموسم الرمضاني!

بالحديث عن نجاحات النجمة اللبنانية فما تزال ليومنا الحالي تعيش نجاح الإعلان الرمضاني الذي قدمته مع الممثل المصري آسر ياسين بأكثر من 29 مليون مشاهدة خلال شهر تقريباً.



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