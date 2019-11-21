منة شلبي تُلقي كلمة مؤثرة في مهرجان القاهرة السينمائي بعد تكريمها (فيديو)

تكريمًا لمسيرتها الفنية وأدوارها المميزة في السينما المصرية منذ بداية مشوارها وحتى الآن، حصدت الفنانة منة شلبي جائزة فاتن حمامة خلال حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، وألقت على المسرح كلمة مؤثرة عقب تسلمها الجائزة عبرت فيها عن فرحتها بهذه المناسبة.

وقامت هند صبري بتقديم منة شلبي على المسرح معلقة: "منة..انتي تستاهلي الجائزة دي وأنا فخورة فيكي"، فصعدت منة على المسرح موجهة الشكر للقائمين على المهرجان لتكريمها بهذه الجائزة، وأهدت التكريم لكل شخص آمن بموهبتها وساهم في إيصالها لهذه المرحلة من النجومية والشهرة ومن بينهم المخرج محمد خان ويسري نصر الله ورضوان الكاشف ويوسف شاهين وهالة خليل وكاملة أبو ذكري وغيرهم، واختتمت كلامها وقالت أنها تهدي هذه الجائزة بالتأكيد إلى أمها التي تنجح من أجلها وبها وفيها.

وتوافد يوم أمس العديد من النجوم والأسماء الفنية المشهورة لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، وتنافست الفنانات بالظهور على السجادة الحمراء لعرض إطلالاتهن والتقاط الصور ومشاركتها مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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