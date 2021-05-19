منى السابر تتعرض لهجوم شديد "ضحكت علينا ولمت تبرعات"!!

هجوم شديد تتعرض له منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك بعد أن شاركت فيديو عبر حسابها في سناب شات جاء فيه:

"لهالدرجة يهمكوا إذا انسجنت ولا لأ...ليش انسجن شو القضية سياسية ولا دينية...تاركين أمة لا إله إلا الله والقضايا الي تصير بالعالم وتسألون إذا انسجنت"...وتابعت منى "قضية بيني وبين بنتي مو حد غريب ولا طرف ثالث...فعلاً ناس مريضة".

منى والتي لا يُعلم من تقصد بتصريحها تلقت رد قوي من الجمهور الذي اعتبر أن الكلام موجه لهم، وجاء في التعليقات تحديداً "هذه شفيها استقوت! منو ناس مريضه انتي الي طلعتي تتشكين للناس؟؟!!!!! الحين صار انا وبنتي؟"...

وتابع أحدهم "موضوع بينك وبين بنتك ليش تطلهي تتباكي ع السوشيل ميديا وطلهي في فضايحكم عالعلن"...

وجاء في تعليق آخر "انتي طلعتي للناس تعيطي و تترجي العالم يساعدوج الحين تقولي انتو مهتمين و تاركين العالم و تبون تعرفون انسجنت ولا ما انسجنت!!! والله ما الوم حلا فيج"...

واضاف أحدهم "ضحكت علينا ولمت التبرعات"...

في نفس السياق، وجهت منى رسالة تهنئة لإبنتها بمناسبة عيد ميلادها بمشاركة صُورة تجمعهما معاً وارفقتها بتعليق "كل عام وانتي بألف خير حلا"..كما أنها شاركت فيديو لإبنها الأصغر والذي يُقيم معها وهو يقطع قالب حلوى إحتفالاً بعيد ميلاد شقيقته كما أنه وجه رسالة حب لها من خلال الفيديو".

منى أيضاً شاركت اليوم تصريح لـ حلا جاء فيه "أحب أمي وأحترمها، وهي التي أوصانا الله بنا وامرنا بحبها واحترامها"!..وجاء في تعليق منى "الله يهديكي"!

حلا الترك تسجن والدتها منى السابر

بالعودة لبداية القصة، فبعد حصول منى السابر على الوصاية لأولادها الثلاثة بدأت بالبحث عن منزل لأن طليقها محمد الترك لم يعطها النفقة والمؤخر كما أنه لم يتنازل لإيجاد مسكن عائلي لطليقته وأطفاله. السابر والتي تعتبر عاطلة عن العمل قررت أن تستخدم نقود ابنتها التي في حسابها من الإعلانات والحفلات التي قدمتها وبحسب منى فإن حلا كانت تعلم بالأمر منذ البداية إلا أن جاء اليوم وقررت حلا وشقيقها الأكبر العودة إلى منزل والدهما وبالتحديد إلى جدتهما من طرف والدهما ليقيما معها.

الأمر لم ينتهي هنا، تم رفع دعوى قضائية من طرف جدة حلا ضد طليقة ابنها بتهمة سرقة مبالغ وصلت لـ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، وبالفعل تواجدت حلا في المحكمة وشهدت ضد والدتها ليصدر قرار بالسجن لمدة سنة.

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