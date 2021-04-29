مي العيدان تفضح أكاذيب زهرة عرفات.. ولن تغفر لها ولو على فراش الموت!

أطلَّت الفنانة البحرينية زهرة عرفات في البرنامج الحواري "علي ونجم" مع المقدم الكويتي "علي نجم"،وتطرَّقت خلال حديثها عن خلافها الشائك مع الإعلامية الكويتية مي العيدان رغم أنها لم تذكر اسمها أو هويتها في كلامها.

سأل علي نجم الفنانة إذا ما تعتبر نفسها من الأشخاص الذي يسامحون ويعتذرون، فأجابت على الفور أنها من أولئك الأشخاص واستذكرت حادثة وقعت بينها وبين الإعلاميات دون ذكر اسمها، مُشيرةً أن الأخيرة عملت على حظرها من جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي العيدان ترد على زهرة عرفات

ويبدو أن مي العيدان علمت أنها المقصودة من حديث زهرة عرفات، فقررت إيضاح أسباب حظرها وخلافهما رغم صداقتهما القوية سابقًا، وذلك عبر منشور طويل مُرفق بفيديو المقابلة.

جاء في منشور العيدان: "لا فخر تقصدني أنا و أنا اَي اعترف طردتها من حياتي بعد ٢٣ سنة.. لأنها ما تستحق المكوث بحياتي ٢٣ ثانيه مو٢٣ سنه انا قدمت لها الكثير و اقدر اقوله و اعدده و اهي ماقدمت لي ب ٢٣ سنه اي شي طيب يذكر والبلوك هو عبارة عن طرد لشخص لا يستحق الاحتفاظ فيه ثانيه وحده بعد".

وأضافت العيدان: "عجبتيني لما جيتي تتكلمين عني ضحكتني و نزلتي راسك بعدين رفعتيها ترى تضحكين على نفسك مو علي و لا على الناس و انا ما احتفظ ب شخص يكذب علي كذب مفضوح وعندي كل المستندات و اعتقد الدكتوره فوزيه الدريع شخصيه مرموقه ومحترمة ولا تكذب مثل كذبك واعترفتي جدامها في المطعم في فندق السفير انك كذبتي علي لكن كذبك للاسف فشل ومامشى علي فخليني ساكته احسن لان الموضوع مو بصالحك نهائيا".

وأوضحت: "نفس لما كذبتي و قلتي ما اشتغل مع نايف الراشد الا بشروطي والصدق انك انتي رحتيله ووقفتي على بابه علشان يشغلك ونزلتيله ٣ الالاف دينار من اجرك عشان يحط لك لقب فنانة البحرين الاولى بعد ماوقفتي وما احد قام يطلبك و نايف يشهد و انا ما اكذب مثل غيري لاني قويه اللي يكذب دايما اهو الضعيف و السوالف وايد فا خليني ساكته وايد احسن لح و اصرف لك".

وتابعت مي: "المقطع الناس بعثوه لي انا ما اطالع لقاءات وحده مثلك وإذا على بالك ان في يوم بتصالح معاج مثل ما انتي متوهمه اعطيجاياها كاش ماراح اتصالح معاج لا اخر يوم بعمري نهايي ولو أمرض وتجين تزوريني بمستشفى هم بسويلك بلوك أيضا واطلعك و اقسم بالله ثلاث وبكتابه وبحق شفاعة رسولي و برحمة امي مالك صلح عندي للموت وليوم القيامه . . وحابه أوضح شغله ترى انتي بالحياة ممثلة احسن من التلفزيون و انتهى ولا في نقاش ونقطه و انتهى".