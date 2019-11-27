نادين نجيم تشوّق جمهورها وتُطلق تلميحات حول مسلسلها في رمضان 2020 (صورة)

بدأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بتشويق جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال سؤالهم عن الاسم المتوقع لشخصيتها في مسلسلها القادم في رمضان والذي سيحمل اسم "2020"، وسيشاركها في بطولته الفنان قصي خولي.

وجاء في تعليق نادين نجيم عبر حسابها على إنستغرام: " رمضان ٢٠٢٠ ومسلسل ٢٠٢٠ يحمل الأمل والقوة والحب بكل ما في الكلمة من معنى شو بتتوقعوا يكون اسم الشخصية والدور يلي رح العبه ؟".

وكانت نادين نجيم قد كشفت سابقًا خلال لقاء صحفي مع برنامج "إنسايدر بالعربي" أنها ستظهر بدون مكياج في مسلسلها "2020"، حيث هذا ما تتطلبه طبيعة الشخصية منها، وهي شخصية سيدة تشغل منصبًا هامًا في الدولة.

وحقق كل من نادين نجيم وقصي خولي نجاحًا باهرًا العام الماضي بعد مشاركتهما في مسلسل "خمسة ونص"، وهو ما دفع شركة الصبّاح إخوان للجمع بين هذين النجمين مرة أخرى، وكان أيضًا أحد أهم عناصر نجاح "خمسة ونص" في رمضان 2019 مشاركة الفنان معتصم النهار.

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