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نانسي عجرم تعيش ألم فقدان الحماة...والجمهور يعتذر منها!

منشور 02 حزيران / يونيو 2021 - 10:47
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فُجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة والدة زوجها دكتور الأسنان فادي الهاشم منذ عدة أيام وبالتحديد يوم 28 من شهر آيار.

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سبب الوفاة لم يتم التطرق إليه إلا أن الأخبار المتداولة أكدت أن الراحلة والتي تدعى جمال بديع نهرا عانت من وعكة صحية وتوفيت على أثرها.

نانسي عجرم

الجمهور بدوره وجه التعازي لـ فادي الهاشم ونانسي عجرم مع الإعتذار للأخيرة بسبب الضغوطات التي مارسها جمهورها عليها خلال الفترة الماضية حتى تطرح ألبومها القادم والذي تم إطلاق أغنية سينجل منه وهي "حبك بيقوى".

بالحديث عن السنقل الاول فهو ما زال يتصدر الترند في يوتويب بمشاهدات وصلت لـ أكثر من 2 مليون بغضون عدة أيام، كما أنها هاشتاق حبك بيقوى تصدر التريند في تويتر عدة مرات إضافةً إلى هاشتاق Nancy 10 ونانسي عجرم. الأغنية واللتي حملت اللون الطربي الإيقاعي فهي من كلمات الشاعر المصري خالد تاج الدين، أما الألحان فهي من نصيب وليد سعد بينما أشرف على التوزيع هاني يعقوب.

ألبوم نانسي عجرم !

يذكر أن نانسي عجرم بدأت الترويج لألبومها الجديد منذ أيام عبر فيديو مدته 41 ثانية تمكنت من خلالها من إيصال فكرة بسيطة لما ينتظر جمهورها الذي غابت عنه لحوالي الـ 4 سنوات في مجال الألبومات. وبدأت الحملة التسويقية لألبوم نانسي  من قبل فريقها الذي  وعلى رأسهم "جيجي لمارا" بعد أن كانت أولى خطواتها حذف صُور حساباتها الشخصية عبر السوشال ميديا وسط مشاركة معجبيها الذين بادروا بنفس الأمر كدعم لنجمتهم المفضلة، والإنتظار على نار للبدء بإصدار أعمال الألبوم الذي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.

الألبوم الذي سيبصر النور خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو ستصدر قبله عدة أغانٍ على طريقة السنجل ومن بينها الأغنية التي ستحمل اسم الألبوم وسيتم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب.

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كلمات دالة:نانسي عجرمحماة نانسي عجرمفادي الهاشمألبوم نانسي عجرمحبك بيقوى

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