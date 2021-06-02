نانسي عجرم تعيش ألم فقدان الحماة...والجمهور يعتذر منها!

فُجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة والدة زوجها دكتور الأسنان فادي الهاشم منذ عدة أيام وبالتحديد يوم 28 من شهر آيار.

سبب الوفاة لم يتم التطرق إليه إلا أن الأخبار المتداولة أكدت أن الراحلة والتي تدعى جمال بديع نهرا عانت من وعكة صحية وتوفيت على أثرها.

الجمهور بدوره وجه التعازي لـ فادي الهاشم ونانسي عجرم مع الإعتذار للأخيرة بسبب الضغوطات التي مارسها جمهورها عليها خلال الفترة الماضية حتى تطرح ألبومها القادم والذي تم إطلاق أغنية سينجل منه وهي "حبك بيقوى".

بخاطري كلام للنانسيز ..

اتمنى نخفف من الضغط على نانسي وجيجي من لما نزلت حبك بيقوى ما ريحتوهم بسبب انكم مو راضين عن طريقة اصدارها وبالأخير عرفنا ان كان عندها ظرف عائلي صعب مره و ما حبت يوصلنا الخبر عشان ما تخرب فرحتنا بالألبوم، ونزلت الأغنية بدون تأجيل ومشت على الخطة — RODY (@RAAMagic) June 2, 2021

بالحديث عن السنقل الاول فهو ما زال يتصدر الترند في يوتويب بمشاهدات وصلت لـ أكثر من 2 مليون بغضون عدة أيام، كما أنها هاشتاق حبك بيقوى تصدر التريند في تويتر عدة مرات إضافةً إلى هاشتاق Nancy 10 ونانسي عجرم. الأغنية واللتي حملت اللون الطربي الإيقاعي فهي من كلمات الشاعر المصري خالد تاج الدين، أما الألحان فهي من نصيب وليد سعد بينما أشرف على التوزيع هاني يعقوب.

1 مليون مشاهدة لأغنية #حبك_بيقوى على اليوتيوب خلال يوم ونصف فقط و تتصدر الاكثر رواجا في العالم على يوتيوب @NancyAjram @KhaledTagEldeen @walidsaadgomaa pic.twitter.com/DLFzUFMwUt — People بالعربي (@peoplebelarabi) May 29, 2021

ألبوم نانسي عجرم !

يذكر أن نانسي عجرم بدأت الترويج لألبومها الجديد منذ أيام عبر فيديو مدته 41 ثانية تمكنت من خلالها من إيصال فكرة بسيطة لما ينتظر جمهورها الذي غابت عنه لحوالي الـ 4 سنوات في مجال الألبومات. وبدأت الحملة التسويقية لألبوم نانسي من قبل فريقها الذي وعلى رأسهم "جيجي لمارا" بعد أن كانت أولى خطواتها حذف صُور حساباتها الشخصية عبر السوشال ميديا وسط مشاركة معجبيها الذين بادروا بنفس الأمر كدعم لنجمتهم المفضلة، والإنتظار على نار للبدء بإصدار أعمال الألبوم الذي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.

الألبوم الذي سيبصر النور خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو ستصدر قبله عدة أغانٍ على طريقة السنجل ومن بينها الأغنية التي ستحمل اسم الألبوم وسيتم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب.

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