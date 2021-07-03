  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نانسي عجرم تنافس نفسها وتتصدر الحديث لأكثر من 30 ساعة!!

نانسي عجرم تنافس نفسها وتتصدر الحديث لأكثر من 30 ساعة!!

منشور 03 تمّوز / يوليو 2021 - 07:39
نانسي عجرم
نانسي عجرم

نجاح ساحق تعيشه نجمة البوب ستار نانسي عجرم بأحدث أعمالها الفنية أغنية "بدي حد حبوا" التي أطلقتها عبر قناتها الشخصية في يوتيوب وكافة التطبيقات الموسيقية.

اقرأ ايضاًنجمة مسلسل التفاح الحرام تتشاجر مع حبيبها بالسلاح الأبيض.. وطعن 12 شخص!نجمة مسلسل التفاح الحرام تتشاجر مع حبيبها بالسلاح الأبيض.. وطعن 12 شخص!

العمل الجديد والذي صدر منذ حوالي اليومين حقق نجاح كبير عبر يوتيوب بتصدره التريند في عدة دول عربية إضافةً إلى سيطرة شبه كاملة عبر تويتر بأكثر من هاشتاق ما بين "نانسي عجرم، بدي حدا حبوا وبدي حدا" في لبنان وباقي الدول العربية بأكثر من 30 ألف تغريدة ودخولها قائمة يوتيوب ضمن الأعمال العالمية.

العمل الذي لُقب بالقنبلة الفنية حمل توقيع الشاعر أحمد ماضي من ناحية الكلمات بينما أشرف على التلحين الفنان زياد برجي والتوزيع كان من نصيب المبدع هاني شرارة والذي جمعته نجاحات كبيرة بـ نانسي عجرم.

العمل الجديد هو الرابع ضمن الأغاني السينجل التي أطلقتها نجمة البوب ضمن ألبومها القادم "نانسي 10" والذي سيبصر النور خلال الأيام القليلة القادمة. الملفت أن أغنية نانسي عجرم التي أطلقتها منذ أسبوع بإسم "جايه معاك" ما تزال تتواجد في مراتب متقدمة ضمن قائمة يوتيوب بمنافسة مع جديد نانسي عجرم ليطلق مُحبيها تعليق "نانسي تنافس نانسي"!

بالحديث عن الحفلات فقد أحيت الفنانة اللبنانية مؤخراً حفلان غنائيان في مصر وتستعد لحفل غنائي في الرياض سيجمعها بـ فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني.

 

اقرأ ايضاًنجمة مسلسل التفاح الحرام تتشاجر مع حبيبها بالسلاح الأبيض.. وطعن 12 شخص!بعد "قضية المالي".. نجمتان تركيتان تكشفان تعرضهما للاعتداء الجنسي
نانسي عجرم

للمزيد من قسم الترفيه:

 مشعل الخالدي ومطالبات بالقبض عليه لوصفه طفلة بطريقة شهوانية

علا غانم تكشف عدد زيجاتها وسبب طلاقها!
بدور البراهيم تتلقى ملابس داخلية كهدية.. والجمهور "بتلبسهم لنا"؟

كلمات دالة:نانسي عجرمبدي حدا حبوجديد نانسي عجرمنانسي عجرم 2021

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...