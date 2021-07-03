نانسي عجرم تنافس نفسها وتتصدر الحديث لأكثر من 30 ساعة!!

نجاح ساحق تعيشه نجمة البوب ستار نانسي عجرم بأحدث أعمالها الفنية أغنية "بدي حد حبوا" التي أطلقتها عبر قناتها الشخصية في يوتيوب وكافة التطبيقات الموسيقية.

العمل الجديد والذي صدر منذ حوالي اليومين حقق نجاح كبير عبر يوتيوب بتصدره التريند في عدة دول عربية إضافةً إلى سيطرة شبه كاملة عبر تويتر بأكثر من هاشتاق ما بين "نانسي عجرم، بدي حدا حبوا وبدي حدا" في لبنان وباقي الدول العربية بأكثر من 30 ألف تغريدة ودخولها قائمة يوتيوب ضمن الأعمال العالمية.

و الاغنيه رهيبه و تستاهل هالنجاح الكبير ✨

من مبارح اغنيه #بدي_حدا_حبو ترند في مصر و السعوديه والعراق ❤️@NancyAjram pic.twitter.com/bgtae8s4LJ — Sarya #Nancy10 (@s_e_r_o__) July 3, 2021

العمل الذي لُقب بالقنبلة الفنية حمل توقيع الشاعر أحمد ماضي من ناحية الكلمات بينما أشرف على التلحين الفنان زياد برجي والتوزيع كان من نصيب المبدع هاني شرارة والذي جمعته نجاحات كبيرة بـ نانسي عجرم.

العمل الجديد هو الرابع ضمن الأغاني السينجل التي أطلقتها نجمة البوب ضمن ألبومها القادم "نانسي 10" والذي سيبصر النور خلال الأيام القليلة القادمة. الملفت أن أغنية نانسي عجرم التي أطلقتها منذ أسبوع بإسم "جايه معاك" ما تزال تتواجد في مراتب متقدمة ضمن قائمة يوتيوب بمنافسة مع جديد نانسي عجرم ليطلق مُحبيها تعليق "نانسي تنافس نانسي"!

بالحديث عن الحفلات فقد أحيت الفنانة اللبنانية مؤخراً حفلان غنائيان في مصر وتستعد لحفل غنائي في الرياض سيجمعها بـ فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني.

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